Ecatepec, Méx.-La Segunda Feria del Libro Ecatepec 2026 se realizará del 22 al 26 de abril, la cual es organizada por el gobierno municipal y la Brigada para Leer en Libertad, contará con la participación de más de 200 sellos editoriales y 70 expositores, además de presentaciones de libros, conferencias, charlas, música y regalo de ejemplares, entre otras actividades.

“Ecatepec sí quiere leer”, afirmó Paloma Saiz Tejero, coordinadora de la Brigada, quien junto con la alcaldesa Azucena Cisneros Coss anunció el evento que se efectuará en la explanada municipal y prevé recibir a más de 50 mil personas.

Cisneros Coss afirmó que la primera Feria del Libro, realizada el año pasado, registró más de 20 mil asistentes, por lo que este año incrementaron el número de actividades y expositores.

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Cisneros Coss señalo que la cultura es la herramienta más importante para un cultura de prevención. Fotos: Especiales.

“En Ecatepec la cultura es la herramienta más importante de la prevención, es una manera de ofrecer a nuestras niñas, niños y jóvenes un camino distinto. Porque cuando un niño lee, cuando un joven toca un instrumento, estamos construyendo paz desde la raíz. Porque el arte no es un lujo, es una necesidad y es un derecho”, dijo.

“Un libro puede cambiar una vida y una vida puede cambiar a una comunidad. Decimos con orgullo que somos un gobierno que está cambiando la vida de la gente, un cambio que sentimos, que creemos, que interiorizamos y que queremos que llegue a todas y a todos”, expresó.

Cisneros Coss reiteró que la cultura es un derecho y también una herramienta de transformación, atención a las causas, para resignificar historias, tejer lazos comunitarios y reconstruir esperanzas; la Feria busca atraer nuevos lectores, aquellos que pasan por la calle y son atrapados por la lectura, por lo que regalarán más de cinco mil libros a los asistentes.

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Además de presentaciones de libros, habrá conferencias, charlas, música y regalo de ejemplares. Fotos: Especiales.

¿Qué eventos se presentarán en la Feria del Libro de Ecatepec?

Entre los libros que se presentarán están San Ecatepec de los obreros, de Belarmino Fernández; Más allá de la carne, de Jazmín García; Esto no es un libro de poesía, de Hazell Navarrete; Breve zoología fantástica, de Gustavo Alatorre; El infierno de Fante, de Monero Hernández; Mingus, de José Manuel Vacah; Nigredo, de Esteban Govea; Los recuerdos del agua, antología de escritores de Ecatepec; Contar nuestras heridas, de Miguel Alejandro Rivera; Los movimientos de un partido, de Armando Bartra, y Movimiento estudiantil del 68. El derecho a la resistencia, de Antonio Pérez "El Che".

Igualmente contará con la presencia de los grupos musicales “Las Valkirias”, "La Cuervo”, “La Resistencia de México" y "Las Luz y Fuerza", así como la obra de teatro "La peor señora del mundo" y el programa de radio en vivo “La comuna de la palabra”, con Laura Lezama y Paloma Saiz, entre muchas otras actividades.

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