Monterrey.— Los esquemas piramidales son una modalidad de estafa financiera en la que los participantes ganan dinero al reclutar a nuevos miembros a una aparente empresa de mercadeo multinivel, que regularmente tiene una estructura insostenible, esto lo saben bien el productor Gabriel Ripstein y el director Marco Polo Constandse, quienes abordaron este tema en la serie Somos oro.

“Yo tuve un contacto cercano con eso, era economista y un día un profesor en el ITAM me invitó a platicar. Juré que me iba a ofrecer trabajo, pero resulta que me iban reclutar para un esquema piramidal. Me rompió el corazón”, cuenta Ripstein, quien presentó este seriado en el Festival Internacional de Cine de Monterrey 2024.

Somos oro narra la historia de Vanessa (Diana Bovio), una vendedora de perfumes, y Marilú (Michelle Rodríguez), su mejor amiga y dueña de un salón de belleza en quiebra. Ambas luchan por sobrevivir hasta que descubren el secreto detrás de las ventas multinivel y deciden crear GoldenLife, su propio esquema piramidal.

“Todos conocemos a alguien que ha formado parte de esto, si no es que uno mismo. Hay algo muy interesante en explorar ese mundo desde el tono de la comedia, pero con personajes muy reales. Está la ambición, el dinero fácil, la promesa de un sueño. Es una maquinaria perfecta en la que hay víctimas y victimarios”, dice Ripstein en entrevista.

Aunque no tienen experiencia en negocios, Vanessa y Marilú improvisan y superan obstáculos para hacer crecer su empresa, generando grandes sumas de dinero. A medida de que su imperio crece, manipulan, extorsionan, seducen y sortean diversas situaciones irreverentes para mantener sus extravagantes nuevas vidas.

“Nos dimos cuenta de que muchos de nuestro elenco ha estado más cerca de caer en esquemas piramidales de lo que pensábamos. Te das cuenta que juegan con el deseo de ser tu propio jefe, de controlar tu tiempo, no presentarte a una oficina y la promesa de hacerte rico trabajando para ti mismo. Todo eso lo hace increíblemente fácil de creer y caer”, explica Marco Polo.

Somos oro es dirigida por Marco Polo Constandse y Gabriel Ripstein, y protagonizada por Luz Aldán, Diana Bovio y Michelle Rodríguez, además de Raquel Garza, Pedro de Tavira y Karina Gidi. Se estrena por Amazon Prime este 18 de octubre.