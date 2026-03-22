Los restaurantes de experiencia han transformado la forma en la que disfrutamos la comida. Más allá de solo sentarse a comer, estos espacios buscan generar emociones duraderas y recuerdos únicos, convirtiéndose en una excelente opción para celebraciones especiales o planes diferentes.

Este tipo de restaurantes se enfoca en estimular los sentidos a través de propuestas creativas con ambientes temáticos, actividades interactivas o de bienestar. La oferta gastronómica también participa en la experiencia sensorial mediante texturas, sabores y aromas. Todo está diseñado para que cada visita sea inmersiva y distinta.

Así, logran transformar el momento de los alimentos en un evento completo que va más allá de lo tradicional, despertando los sentidos y convirtiendo cada visita en una experiencia memorable.

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Recomendaciones de restaurantes de experiencia

Fussion: restaurante y taller

Queso frito al tamarindo de Fussion Restaurante y Taller.| Foto: cortesía.

Fussion es un restaurante de comida mexicana ubicado en la zona centro de Veracruz, en avenida 1º de Mayo 63. Se distingue por su enfoque en ingredientes de alta calidad, comida nutritiva y una propuesta culinaria que mezcla sabores que sorprenden.

Su menú incluye opciones innovadoras como jaiba en mole de frijol, keftedes (albóndigas griegas) de camarón, langosta al pastor o camarones con risotto de coco. También ofrece platillos como ossobuco de ternera, barbacoa de pato y queso frito al tamarindo.

En la parte dulce, destacan postres como el blondie de chocolate blanco y manzanilla con helado de frutos rojos, empanadas de arroz con leche y panna cotta de mandarina.

Además de su propuesta gastronómica, Fussion complementa la experiencia con talleres de mixología y cenas maridaje con chefs invitados, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo más que una comida.

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Hoja Verde: bienestar en cada visita

Hoja Verde es un restaurante que ofrece alimentos saludables, así como actividades enfocadas en el bienestar y la creatividad. | Foto: cortesía.

Hoja Verde es un restaurante enfocado en el bienestar, con una carta que ofrece opciones balanceadas, saludables y alternativas veganas. En su menú encontrarás desde salmón o carpaccio hasta bowls, waffles y molletes.

Cuenta con tres sucursales en Metepec, Estado de México:

Asunción: Paseo de la Asunción 419, Llano Grande

Town Square: Avenida Ignacio Comonfort 1100, Providencia

Sport World: C. Leona Vicario 501-B, Coaxustenco

Además de su propuesta gastronómica, Hoja Verde destaca por sus actividades enfocadas en el bienestar y la creatividad. A través de sus talleres, los visitantes pueden vivir experiencias como “Drink & draw”, decoración de galletas, arreglos florales y actividades wellness como barre (disciplina que combina ballet, pilates y yoga) o “Run & glow”.

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El concepto se complementa con brunches posteriores a estas actividades, ideales para recuperar energía con comida nutritiva. También es un espacio pet friendly, por lo que puedes asistir con tu mascota.

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