Más Información

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Revocación de mandato, elección judicial y de gubernaturas; el abc rumbo a jornada electoral 2026-2027

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Rumbo a elecciones, PAN deja listas y afirma que candidaturas serán 100% ciudadanas; "aquí no hay corcholatas", dice Jorge Romero

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Canciller De la Fuente urge coordinar respuesta contundente ante contexto global; representa a México en Celac

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

Mexicanos Primero y México Evalúa en espera de que el SAT les autorice recibir donativos; presentaron solicitud desde diciembre del 2025

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

FGR devolverá tres inmuebles a la "Reina del Pacífico", vinculada al Cártel de Sinaloa; se localizan en CDMX

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

La melodiosa vida: Jaime Sabines en su centenario

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

“No hay que ceder ante el pesimismo": Efraín Bartolomé sobre la violencia en Chiapas

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

Memorial del poeta: el archivo de Jaime Sabines

Los han transformado la forma en la que disfrutamos la comida. Más allá de solo sentarse a comer, estos espacios buscan generar emociones duraderas y recuerdos únicos, convirtiéndose en una excelente opción para celebraciones especiales o planes diferentes.

Este tipo de restaurantes se enfoca en estimular los sentidos a través de propuestas creativas con ambientes temáticos, actividades interactivas o de bienestar. La oferta gastronómica también participa en la experiencia sensorial mediante texturas, sabores y aromas. Todo está diseñado para que cada visita sea inmersiva y distinta.

Así, logran transformar el momento de los alimentos en un evento completo que va más allá de lo tradicional, despertando los sentidos y convirtiendo cada visita en una experiencia memorable.

Lee también

Recomendaciones de restaurantes de experiencia

Fussion: restaurante y taller

Queso frito al tamarindo de Fussion Restaurante y Taller.| Foto: cortesía.
Queso frito al tamarindo de Fussion Restaurante y Taller.| Foto: cortesía.

es un restaurante de comida mexicana ubicado en la zona centro de Veracruz, en avenida 1º de Mayo 63. Se distingue por su enfoque en ingredientes de alta calidad, comida nutritiva y una que mezcla sabores que sorprenden.

Su menú incluye opciones innovadoras como jaiba en mole de frijol, keftedes (albóndigas griegas) de camarón, langosta al pastor o camarones con risotto de coco. También ofrece platillos como de ternera, barbacoa de pato y queso frito al tamarindo.

En la parte dulce, destacan postres como el blanco y manzanilla con helado de frutos rojos, empanadas de arroz con leche y panna cotta de mandarina.

Además de su propuesta gastronómica, Fussion complementa la experiencia con talleres de y cenas maridaje con chefs invitados, lo que lo convierte en una opción ideal para quienes buscan algo más que una comida.

Lee también

Beneficio con Club EL UNIVERSAL

Presentando tu tarjeta digital de , recibe un 20% de descuento en el consumo total por mesa. Solo debes mostrar tu membresía digital o el beneficio en tu celular al momento de pagar.

Hoja Verde: bienestar en cada visita

Hoja Verde es un restaurante que ofrece alimentos saludables, así como actividades enfocadas en el bienestar y la creatividad. | Foto: cortesía.
Hoja Verde es un restaurante que ofrece alimentos saludables, así como actividades enfocadas en el bienestar y la creatividad. | Foto: cortesía.

es un restaurante enfocado en el bienestar, con una carta que ofrece opciones balanceadas, saludables y alternativas veganas. En su menú encontrarás desde salmón o carpaccio hasta bowls, waffles y molletes.

Cuenta con tres sucursales en Metepec, Estado de México:

  • Asunción: Paseo de la Asunción 419, Llano Grande
  • Town Square: Avenida Ignacio Comonfort 1100, Providencia
  • Sport World: C. Leona Vicario 501-B, Coaxustenco

Además de su propuesta gastronómica, Hoja Verde destaca por sus actividades enfocadas en el bienestar y la creatividad. A través de sus talleres, los visitantes pueden vivir experiencias como “Drink & draw”, decoración de galletas, arreglos florales y actividades wellness como barre (disciplina que combina ballet, pilates y yoga) o “Run & glow”.

Lee también

El concepto se complementa con brunches posteriores a estas actividades, ideales para recuperar energía con comida nutritiva. También es un espacio , por lo que puedes asistir con tu mascota.

Beneficio con Club EL UNIVERSAL

Presentando tu Membresía Digital Club EL UNIVERSAL, obtén un 20% de descuento en tu cuenta total. El beneficio es válido para el titular y hasta 6 acompañantes por mesa.

¡Únete a Club EL UNIVERSAL!

Si buscas disfrutar más experiencias gastronómicas como estas y aprovechar beneficios exclusivos, es una excelente opción.

Con tu membresía digital podrás acceder a y vivir planes únicos que combinan buena comida, creatividad y momentos inolvidables.

¡Descubre todos los beneficios que tienes como suscriptor Plus!

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]