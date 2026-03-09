La sostenibilidad se ha convertido en uno de los temas más relevantes dentro de la industria gastronómica y de hospitalidad. Restaurantes, bares, y productores buscan cada vez más reducir su impacto ambiental y apostar por modelos que aprovechen mejor los recursos.

En ese contexto, la final mexicana del Torres Brandy Zero Challenge 2026 reconoció un proyecto que propone una nueva forma de aprovechar uno de los residuos más comunes en la producción de destilados de agave.

Hoy en Menú, te hablamos sobre la iniciativa Agave Loop, desarrollada por la especialista Elisa Villarreal, que obtuvo el primer lugar y representará a México en la final global del certamen.

¿Qué es el Torres Brandy Zero Challenge?

El Torres Brandy Zero Challenge es una competencia internacional impulsada por la Familia Torres que busca reconocer proyectos enfocados en sostenibilidad dentro de la industria de la hospitalidad, como bares, restaurantes, o iniciativas vinculadas al mundo de las bebidas.

La final local en México celebró su cuarta edición y reunió a profesionales del sector gastronómico y de la mixología que presentaron propuestas con impacto ambiental y social.

Entre los cinco finalistas mexicanos estuvieron:

Jorge León (Alfonsina)

Lucía y Audrey (Brindemos Bienestar)

Elisa Villarreal (Agave Loop)

Estéban Cabrera (Enzo)

Daniel Delgado (Verde & Lab)

Las propuestas fueron evaluadas por un jurado especializado que analizó la sostenibilidad de cada proyecto, su impacto ambiental, y su capacidad para resolver problemas socioambientales dentro de la industria.

¿Quién es Elisa Villarreal?

La ganadora del Torres Brandy Zero Challenge México 2026 fue Elisa Villarreal, consultora con más de 20 años de experiencia en vinos, espirituosos, y productos gourmet.

A lo largo de su carrera ha trabajado en el desarrollo y posicionamiento de marcas de destilados de agave, vinos, y productos mexicanos tanto en el país como en el extranjero, colaborando con maestros destiladores para definir perfiles sensoriales y estrategias comerciales.

Su experiencia en la industria la llevó a desarrollar un proyecto que busca conectar la tradición del agave con nuevas soluciones sostenibles.

¿Qué es Agave Loop?

El proyecto Agave Loop busca aprovechar el bagazo de agave, el residuo fibroso que queda después de producir destilados como el mezcal.

La propuesta consiste en transformar ese material en briquetas ecológicas, un tipo de combustible sólido que puede utilizarse como fuente de energía limpia. De esta forma se reduce el impacto ambiental que generan los residuos de la producción de agave y se crean nuevas oportunidades para las comunidades productoras.

Además, el modelo está pensado para implementarse en distintas regiones productoras de destilados, lo que permitiría escalar el proyecto a nivel regional.

Para Villarreal, esta iniciativa también busca demostrar que los productos tradicionales pueden desarrollarse bajo esquemas más responsables con el medio ambiente.

“Vamos a dar a conocer más el mezcal en todo el mundo y demostrar que este producto puede tener cero impacto ambiental y todos los beneficios, tanto para la región que lo produce como para su maestro palenquero”, explicó Villarreal en entrevista.

¿Cómo puede la industria gastronómica ser más sostenible?

De acuerdo con Villarreal, la industria de la hospitalidad tiene muchas oportunidades para impulsar cambios positivos en materia ambiental.

Entre algunas iniciativas que ya se han implementado dentro del sector destacan:

Reutilizar botellas de vidrio para fabricar vasos u otros utensilios

Implementar modelos de cero residuos en restaurantes

Aprovechar residuos orgánicos en huertos de producción

Apostar por proyectos de economía circular dentro de bares y cocinas

Sin embargo, la especialista señala que todavía es necesario impulsar educación, capacitación, y recursos para que más chefs, bartenders, y restauranteros adopten prácticas sostenibles.

¿Cómo pueden los comensales apoyar restaurantes sostenibles?

Los consumidores también pueden contribuir a reducir el impacto ambiental de la industria gastronómica.

Villarreal señala que una forma de hacerlo es apoyar restaurantes y bares que promuevan prácticas sostenibles, desde el uso responsable de ingredientes hasta proyectos que reduzcan desperdicios o impulsen economías locales.

Elegir este tipo de establecimientos puede ayudar a impulsar cambios dentro del sector y fortalecer proyectos con impacto ambiental positivo.

¿Cuándo es la final global del Torres Brandy Zero Challenge 2026?

Tras ganar la final mexicana, el proyecto Agave Loop representará a México en la final global del Torres Brandy Zero Challenge, que se celebrará en Barcelona en abril de 2026.

En esa etapa competirán proyectos de distintos países por el reconocimiento al mejor proyecto sostenible para la industria de la hospitalidad, además de un premio de 30,000 euros.

