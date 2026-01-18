Más Información

Sheinbaum anuncia fecha para credencialización del sistema de salud; destaca esfuerzos para inaugurar Hospital Regional No. 25

Él es Alejandro Rosales, asesino de Sandy Ly en EU; era uno de los 10 más buscados del FBI y fue detenido en México

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Artículo 19 condena agresión y amenazas a tres periodistas de Sin Embargo en la CDMX; exigen investigación a la Fiscalía

Captan en video a jaguar a 200 metros de zona arqueológica de Tulum; autoridades destacan acciones de conservación

Park Chan-wook y la ilógica laboral, por Jorge Ayala Blanco

Suma de las partes: adelanto de libro póstumo de Álvaro Uribe

Vestir las armas: reseña de Naturaleza de la novela de Luis Goytisolo

Si estás buscando qué hacer en con descuento, te da acceso a experiencias de entretenimiento, diversión y aventura a precios preferenciales. Desde boliche y vistas espectaculares hasta actividades llenas de adrenalina, estos tres son ideales para disfrutar solo, en pareja o con amigos sin afectar tu bolsillo.

Boliche, comida y diversión en Bowlero Polanco

El boliche es una actividad ideal para liberar estrés, mejorar la coordinación y olvidarse de la rutina. cuenta con 32 pistas de boliche, sports bar, juegos arcade, estacionamiento y DJ los sábados.

Además, ofrece un menú variado con chicken tenders, papas a la francesa, alitas, dedos de queso, tacos,, ensaladas y más, perfecto para complementar la experiencia.

Descuento con Club EL UNIVERSAL: disfruta de 1 hora de boliche con zapatos incluidos por solo $179 por persona, con un máximo de 3 acompañantes. Aplica únicamente en Bowlero Polanco.

Vistas espectaculares en el Mirador de la Torre Latino

Uno de los planes imperdibles para quienes buscan qué hacer en CDMX es visitar el Ubicado en el piso 44, a 166 metros de altura, ofrece una vista panorámica de 360 grados que incluye el Zócalo, la Basílica y los volcanes que rodean la ciudad.

En solo 45 segundos de elevador llegarás a uno de los puntos más emblemáticos de la ciudad.

Descuento con Club EL UNIVERSAL: obtén 20% de descuento en el acceso general con brazalete, que incluye acceso a cinco niveles:

• Piso 37: tienda de regalos y fotografía de recuerdo

• Piso 38: museo "La ciudad y la torre a través de los siglos"

• Pisos 42 y 43: mirador y snack

• Piso 44: terraza

Salta y diviértete en Jump-In

Para quienes buscan un plan activo y lleno de energía, es una excelente opción. Este en CDMX cuenta con más de 1,000 m² de trampolines, cuerdas y muros, listos para que te diviertas a lo grande.

Jump-In tiene varias sucursales en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos, ideales para todas las edades.

Descuento con Club EL UNIVERSAL: al formar parte del club puedes obtener hasta 50% de descuento en accesos para ti y tus acompañantes, además de 20% de descuento en eventos especiales. El descuento aplica en sucursal Coacalco y Satélite.

Vive la CDMX con beneficios exclusivos

Disfrutar la ciudad con experiencias de calidad y descuentos exclusivos es posible gracias a . Da y comienza a disfrutar de grandes experiencias a un precio especial.

