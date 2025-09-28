Más Información

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Sheinbaum frena abucheos contra Pablo Lemus en Zapopan; “si no hay respeto nos vamos todos”, advierte

Con música y pañuelos, mujeres marchan en CDMX por aborto legal y gratuito; piden “voluntad política” para despenalizarlo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja dos muertos, además del atacante, y ocho heridos; el lugar, en llamas

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

La alcaldía Benito Juárez concluyó la, realizada en el Parque Arboledas, en el marco del Día Mundial contra la Rabia, con una entusiasta participación de vecinos comprometidos con la salud y el cuidado de sus animales de compañía.

La jornada se impulsó con un enfoque preventivo, brindando y accesible para perros y gatos, priorizando en todo momento el bienestar de las mascotas y buscando concientizar a la ciudadanía sobre la importancia de la prevención como herramienta clave para esta enfermedad.

“Vacunar a nuestras mascotas no solo es un acto de amor, es un acto de responsabilidad. Una sola vacuna puede salvar vidas. No pongamos en riesgo lo que más queremos: la salud de nuestros animales de compañía”, destacó el alcalde Luis Mendoza.

La alcaldía informó que durante la semana se aplicaron 250 vacunas a perros y gatos, reflejando el firme compromiso de la alcaldía con el bienestar animal.

El Día Mundial contra la Rabia, que se conmemora este domingo, recuerda que esta enfermedad es 100% prevenible si se actúa a tiempo.

