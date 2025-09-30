Más Información
Investigación de huachicol fiscal no ha terminado: Rosa Icela; “bastantes serán procesados”, promete
UNAM hará todo a su alcance para garantizar seguridad a sus estudiantes, señala rector; busca retorno ordenado de actividades
Sheinbaum visita Neza tras tromba que dejó varias afectaciones; “no se va a quedar ninguna familia desamparada”, afirma
El Gobierno de la Ciudad de México expropió un inmueble ubicado calle Lago Winnipeg número 367, colonia San Juanico, alcaldía Miguel Hidalgo, para el mejoramiento de los centros de población a a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular.
Se trata de una expropiación de 486.54 metros que se lleva a cabo a favor del Instituto de Vivienda.
"Se autoriza al Instituto de Vivienda de la Ciudad de México para que, de acuerdo a la normativa aplicable y sus reglas de operación, destine el inmueble objeto del presente decreto para el mejoramiento de los centros de población a través de la ejecución de un programa de vivienda de interés social y popular", indica en decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Lee también: Jóvenes boxeadores de la alcaldía Cuauhtémoc representarán a México en Mundial de Brasil
Según el documento, el Gobierno capitalino pagará la indemnización constitucional a la persona propietaria que resulte afectada por esta expropiación.
Indica que esto con previa acreditación de su interés jurídico ante la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales de la Ciudad de México, mediante el procedimiento administrativo correspondiente que establece la normativa de la materia.
Se manifiesta que el monto a pagar será determinado con base en el avalúo emitido por la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
dmrr