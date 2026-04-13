Morelia, Michoacán.— El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, informó que para este 2026 el Gobierno federal destinó cerca de 6 mil millones de pesos en becas para beneficiar a más de 800 mil estudiantes de todos los niveles educativos en la entidad.

El mandatario señaló que este respaldo económico permitirá consolidar un cuarto ciclo escolar continuo, sin interrupciones, además de contribuir al alivio de la economía familiar. Destacó que la educación es un eje fundamental para alcanzar estabilidad y condiciones de justicia en el estado.

Explicó que estos recursos forman parte del Plan por la Paz y la Justicia impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

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En cuanto a la distribución de apoyos, detalló que más de 590 mil estudiantes de nivel básico reciben la Beca Rita Cetina; alrededor de 130 mil jóvenes de educación media superior cuentan con la Beca Benito Juárez; mientras que 17 mil estudiantes universitarios son beneficiarios de Jóvenes Escribiendo el Futuro y otros 54 mil acceden a la Beca Gertrudis Bocanegra.

Ramírez Bedolla subrayó que estos programas buscan garantizar la permanencia escolar y fortalecer las oportunidades de desarrollo para niñas, niños y jóvenes.

Asimismo, indicó que con el regreso a clases tras el periodo vacacional de Semana Santa, también se reactivó la entrega de apoyos correspondientes a la Beca Rita Cetina, conforme al calendario establecido, con el objetivo de asegurar que los recursos lleguen de manera directa a las y los beneficiarios.

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