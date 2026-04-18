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Uruapan, Michoacán.- inauguró su primer teleférico en la ciudad de , una obra que coloca al estado a la altura de las grandes metrópolis que han apostado por el transporte por cable para resolver la movilidad en zonas complejas.

El gobernador michoacano, , destacó que esta obra, inspirada en el , costó 3 mil 200 millones de pesos con recursos 100 por ciento estatales y cero deuda, con lo que promete transformar la vida de miles de familias en el motor económico de la entidad.

Uruapan no es cualquier ciudad; exporta más de 4 mil millones de dólares anuales en productos del campo. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL
Uruapan no es cualquier ciudad; exporta más de 4 mil millones de dólares anuales en productos del campo. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

Apuntó que se moderniza el paisaje urbano de la ciudad económicamente más importante del estado, lo que representa un acto de justicia social al ofrecer tecnología de clase mundial al mismo costo que el transporte público. “¡Sí se pudo!”, consignó.

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La inauguración del teleférico fue respaldada por el Gobierno federal. En representación de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, calificó la megaobra como un derecho ganado: "La movilidad no es un lujo, es un derecho y un acto de justicia social", afirmó.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas. Foto: Carlos Arrieta/ EL UIVERSAL
La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas. Foto: Carlos Arrieta/ EL UIVERSAL

Mientras que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, subrayó que este tipo de transporte dignifica a las poblaciones que viven en las zonas más alejadas y con menores recursos, garantizando viajes rápidos, seguros y sustentables.

Uruapan no es cualquier ciudad; exporta más de 4 mil millones de dólares anuales en productos del campo como el aguacate y las berries, y con el teleférico, el Gobierno de Michoacán busca que ese dinamismo económico se traduzca en calidad de vida para sus habitantes.

Con este despliegue, Michoacán levanta la mano a nivel nacional como un referente en infraestructura de vanguardia. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL
Con este despliegue, Michoacán levanta la mano a nivel nacional como un referente en infraestructura de vanguardia. Foto: Carlos Arrieta / EL UNIVERSAL

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La relevancia de la obra atrajo a figuras de diversos sectores, incluyendo a la embajadora de Austria en México, Elisabeth Kehrer —cuya tecnología es pieza clave en el sistema—, así como a autoridades de los tres órdenes de gobierno, líderes empresariales y mandos militares.

Con este despliegue, Michoacán levanta la mano a nivel nacional como un referente en infraestructura de vanguardia, demostrando que la movilidad masiva por cable es la nueva apuesta para pacificar y desarrollar las ciudades estratégicas de México.

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vr/cr

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