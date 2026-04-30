En un operativo conjunto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Federal detuvieron este jueves a seis servidores públicos en el municipio de Centro, por presunta evasión de reos.

Los detenidos, identificados como Isidro "N", José "N", Arturo "N", Víctor "N", Gilberto "N" y Remedio "N", contaban con órdenes de aprehensión vigentes por los delitos de coalición de servidores públicos y evasión de preso.

De acuerdo con las investigaciones, los delitos que se les imputan habrían ocurrido en el Centro Penitenciario Número 1, localizado en la capital del estado.

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La captura fue posible gracias a labores de inteligencia realizadas por la Policía de Investigación estatal en colaboración con la Unidad para la Atención de Delitos Transnacionales de la SSPC Federal.

Los seis sujetos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes, quienes determinarán su situación legal en las próximas horas.

No obstante, cabe destacar que, bajo el principio de presunción de inocencia estipulado en el Código Nacional de Procedimientos Penales, los imputados se consideran inocentes hasta que se dicte una sentencia en su contra.

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JACL/cr