Más Información

¿Los Chapitos ayudaron a la elección de Rocha Moya?; esto dice la acusación de EU

¿Los Chapitos ayudaron a la elección de Rocha Moya?; esto dice la acusación de EU

FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad

FGR inicia investigación por acusación de EU contra Rubén Rocha; señala violación a la confidencialidad

EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas

EU anuncia acusaciones contra Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; es por tráfico de drogas y delitos relacionados con armas

EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto

EN VIVO: EU acusa a Rubén Rocha y a 9 funcionarios mexicanos por narco; SRE asegura que no hay pruebas, sigue el minuto a minuto

EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

EU solicita detención con fines de extradición de Rubén Rocha; FGR evalúa si existen pruebas por narcotráfico

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

"Este ataque no es solo contra mi persona, sino también a la 4T"; Rocha Moya responde a acusaciones de EU

Mérida, Yucatán.- Alumnas del , de nivel preparatoria, ubicada en el poniente de la ciudad, se manifestaron este miércoles a las puertas de la institución para exigir la expulsión de cuatro estudiantes por .

De acuerdo con las afectadas, en marzo se descubrió un en el que varios alumnos compartían imágenes tomadas en actividades cotidianas, pero a partes íntimas de las estudiantes.

Tras conocer la situación, las jóvenes informaron a la dirección escolar, la cual habló de la expulsión de cuatro estudiantes, pero solo uno abandonó el plantel.

Lee también

Los otros tres continúan inscritos y únicamente fueron reubicados en otro salón. | Foto: Especial.
Los otros tres continúan inscritos y únicamente fueron reubicados en otro salón. | Foto: Especial.

Los otros tres continúan inscritos y únicamente fueron reubicados en otro salón, lo que generó inconformidad entre los estudiantes y sus familias.

Sin embargo, las estudiantes señalan que se sienten inseguras de convivir con los compañeros porque vulneran su intimidad y demandan que las autoridades escolares actúen con firmeza, evitando minimizar la gravedad de lo ocurrido.

Hay que señalar que los padres de familia de las afectadas acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente.

¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]