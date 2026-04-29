Mérida, Yucatán.- Alumnas del Plantel Azteca Mérida 2, de nivel preparatoria, ubicada en el poniente de la ciudad, se manifestaron este miércoles a las puertas de la institución para exigir la expulsión de cuatro estudiantes por difundir fotografías de las jóvenes sin su consentimiento.

De acuerdo con las afectadas, en marzo se descubrió un grupo de WhatsApp en el que varios alumnos compartían imágenes tomadas en actividades cotidianas, pero manipuladas con acercamientos a partes íntimas de las estudiantes.

Tras conocer la situación, las jóvenes informaron a la dirección escolar, la cual habló de la expulsión de cuatro estudiantes, pero solo uno abandonó el plantel.

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Los otros tres continúan inscritos y únicamente fueron reubicados en otro salón. | Foto: Especial.

Los otros tres continúan inscritos y únicamente fueron reubicados en otro salón, lo que generó inconformidad entre los estudiantes y sus familias.

Sin embargo, las estudiantes señalan que se sienten inseguras de convivir con los compañeros porque vulneran su intimidad y demandan que las autoridades escolares actúen con firmeza, evitando minimizar la gravedad de lo ocurrido.

Hay que señalar que los padres de familia de las afectadas acudieron a la Fiscalía General del Estado (FGE) para interponer la denuncia correspondiente.

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JACL/cr