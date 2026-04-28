Tekat, Yucatán.- Una trifulca entre aficionados y jugadores se registró en el campo de béisbol de Tekat, comisaría de Mocochá, luego de concluir un encuentro de la Liga de Béisbol Campesina de Motul “Alberto Herrera”, donde 10 personas fueron atendidas por paramédicos, entre ellas tres menores.

El partido se disputó la tarde de ayer entre los equipos Cerveceros de Tekat y Astros de Ixil, resultando victorioso el conjunto local.

Tras el silbatazo final, los jugadores de Tekat celebraron con entusiasmo, lo que generó molestia entre los integrantes del equipo visitante.

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Paramédicos brindan atención a los afectados. Foto: Especial

La situación escaló rápidamente de un intercambio de palabras a empujones y posteriormente a golpes, incluyendo el lanzamiento de envases de vidrio.

Durante el altercado, tanto jugadores como personas que se encontraban en las gradas resultaron lesionados.

Un hombre, identificado como “Chivo”, recibió un botellazo por la espalda, provocándole una herida cortante.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) acudieron al lugar con cuatro patrullas y dos ambulancias para controlar la situación y brindar atención a los afectados.

Paramédicos atendieron a un total de 10 personas, entre ellas tres menores de edad que presentaron crisis nerviosa. Cuatro de los lesionados fueron trasladados a un hospital: dos por crisis nerviosa y dos más con heridas de consideración.

Aficionados testigos expresaron su inconformidad, señalando que, a pesar de que se identificó al presunto responsable de iniciar la pelea, no se realizaron detenciones.

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