Mérida, Yucatán.- La Secretaría de Educación de Yucatán (SEGEY) alertó por un nuevo reto viral que pone en peligro a estudiantes de la entidad.

La Segey indicó, a través de un comunicado, en fechas recientes ha circulado por redes sociales información sobre un supuesto reto viral que invita a estudiantes a escribir en espacios de las escuelas mensajes sobre presuntas balaceras para el día siguiente, lo cual ha generado la alarma entre la comunidad educativa y las familias.

La dependencia indicó que hasta el momento en Yucatán no se ha reportado un solo caso sobre este reto viral.

La Segey manifestó que, en caso de identificar señales o situaciones vinculadas a este tipo de contenidos, se deberá reportar el hecho y levantar la evidencia correspondiente, notificar a la estructura educativa superior para su seguimiento oportuno, y realizar una intervención en el plantel.

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La Segey señaló que se debe identificar a las posibles personas involucradas e informar a madres y padres de familia para informar y coordinar acciones.

Asimismo, se debe proporcionar atención socioemocional de las y los estudiantes, además de dar aviso a las autoridades correspondientes, a través del número de emergencias 911, en caso de que la situación lo requiera.

De igual manera, la Segey recomienda reforzar la comunicación con la comunidad escolar, promoviendo el uso responsable de redes sociales y evitando la difusión de información no verificada.

Finalmente, la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado reiteró su compromiso de acompañar a las escuelas en la implementación de estas medidas, así como de garantizar entornos seguros que favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

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