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Umán, Yucatán.- Un caso de crueldad animal provocó indignación entre los habitantes de Ticimul, comisaría de Umán, donde se reportó el hallazgo de cuatro perritos y un gato sin vida.
Uno de los vecinos afectados indicó que ayer por la tarde, al regresar a su predio, encontró a sus mascotas sin vida.
Los animales corresponden a tres perros mestizos llamados “Colas”, “Negro”, “Chilis”, así como un canino sin nombre y un gato de color amarillo con blanco, también sin nombre.
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Los cuerpos no presentaban huellas de violencia visibles, pero sí espuma en el hocico. El propietario indicó que los perritos fueron rescatados de la calle y adoptados.
Los vecinos solicitaron la presencia de un veterinario, quien confirmó que los animales perdieron la vida por envenenamiento.
Este acto de crueldad animal causó gran pesar y molestia entre los habitantes de esta comunidad, por lo que advirtieron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).
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