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Umán, Yucatán.- Un caso de provocó indignación entre los habitantes de Ticimul, comisaría de Umán, donde se reportó el hallazgo de .

Uno de los vecinos afectados indicó que ayer por la tarde, al regresar a su predio, .

Los animales corresponden a mestizos llamados “Colas”, “Negro”, “Chilis”, así como un canino sin nombre y un gato de color amarillo con blanco, también sin nombre.

Un vecino indicó que ayer por la tarde, al regresar a su predio, encontró a sus mascotas sin vida.| Foto: Especial.
Un vecino indicó que ayer por la tarde, al regresar a su predio, encontró a sus mascotas sin vida.| Foto: Especial.

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Los cuerpos no presentaban huellas de violencia visibles, pero sí espuma en el hocico. El propietario indicó que los perritos fueron rescatados de la calle y adoptados.

Los vecinos solicitaron la presencia de un veterinario, quien confirmó que los animales perdieron la vida por envenenamiento.

Los habitantes de la comunidad advirtieron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.| Foto: Especial.
Los habitantes de la comunidad advirtieron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.| Foto: Especial.

Este acto de crueldad animal causó gran pesar y molestia entre los habitantes de esta comunidad, por lo que advirtieron que interpondrán una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

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JACL

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