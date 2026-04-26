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Kanasín, Yucatán.- Una en el local "Ana Cecilia", de la colonia Melchor Ocampo, terminó con un masivo despliegue policial tras denuncias de padres de familia.

En el sitio se cobraba una cuota de 220 pesos por entrada y se permitía el consumo de alcohol a menores de edad sin control alguno.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y la Policía de Kanasín detuvieron a 21 jóvenes y a una mujer, esta última relacionada con la organización del evento.

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Durante la intervención una menor de edad tuvo que ser trasladada de emergencia a un hospital debido a una severa intoxicación etílica presentada en el lugar.

Las autoridades aseguraron además seis motocicletas y mientras se deslindan responsabilidades legales por poner en riesgo a la juventud.

Vecinos de la zona exigen mayor vigilancia permanente tras señalar que este tipo de reuniones irregulares son frecuentes en dicho establecimiento de la zona.

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dmrr/rmlgv

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