Cancún, Q. Roo. - La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribará a Cancún el próximo sábado para la inauguración del Puente Vehicular Nichupté, que cruza sobre un espectacular sistema lagunar para comunicar la ciudad con su zona turística a través de una estructura de 8.8 kilómetros sobre el cuerpo de agua y que crece a 11.2 kilómetros sumando dos entronques de 2.4 kilómetros en tierra.

Ese 2 de mayo se realizará una carrera recreativa a las 16 horas, abierta al público. Dos horas después está previsto el acto inaugural de la millonaria obra, con la presencia de Sheinbaum Pardo y el titular de la Secretaría de Infraestructura Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

Al día siguiente se llevará a cabo otra carrera, pero de corte competitivo, en la que han registrado 3 mil participantes en categorías juvenil, libre, máster, veteranos y veteranos plus. Los primeros lugares serán premiados con dinero en efectivo.

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Después de la carrera habrá una rodada recreativa para que las personas puedan patinar o andar en bicicleta, de acuerdo con lo informado por la gobernadora, “Mara” Lezama Espinosa.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

Este puente, desarrollado por la empresa Ingenieros Civiles (ICA), bajo la supervisión de la SICT, está considerado como uno de los más largos de América Latina, construidos sobre una laguna y servirá como ruta alterna en caso de emergencias o desastres naturales.

Su costo original se multiplicó, conforme a datos del Observatorio de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHyCP), pasando de cinco mil 580 millones de pesos ­–monto de adjudicación– a poco más de 12 mil millones de pesos, como monto total de inversión.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

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La SICT ha argumentado que los costos se elevaron debido a la aplicación emergente de soluciones técnicas no previstas, derivadas del suelo kárstico –poroso y permeable– que caracteriza a la región.

La existencia de una profunda oquedad ameritó la construcción de “un puente dentro el puente” de 103 metros, en forma de arco metálico, por ejemplo, pero otros accidentes kársticos provocaron diversos retrasos y costos adicionales de acuerdo con lo informado por la SICT, durante la ejecución de los trabajos, que iniciaron en agosto del 2022.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

Cuenta con una ciclovía, un sistema de andadores, paraderos e iluminación, con una sección transversal de 14.9 metros para alojar 3 carriles de circulación –uno por cada sentido de circulación u otro reversible– en función de la demanda de tránsito, contemplada en 20 mil vehículos diariamente.

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El llamado “puente en arco” está equipado con sistemas de transporte inteligente (ITS), que estarán conectados al Complejo de Seguridad C5.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

La obra, de acuerdo con la SCIT, tendrá un impacto positivo para 1.3 millones de habitantes de Cancún y los turistas que visitan este polo vacacional, que suman 20 millones anualmente, en promedio.

En términos ambientales, pese a enfrentar derrames y suspensión de sedimentos en el cuerpo lagunar, así como la tala de mangle, la SICT dice haber aplicado un programa de restauración ambiental con 306 hectáreas; se rehabilitaron 118 hectáreas de pastos marinos; se rescataron mil 168 ejemplares de vegetación nativa y se reubicaron más de 2 mil 100 ejemplares de fauna.

Preparan inauguración del Puente Nichupté en Cancún; Claudia Sheinbaum liderara ceremonia inaugural. Foto: Adriana Varillas.

Además, se contó con 10 programas y 25 subprogramas ambientales autorizados por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), como parte de las medidas de mitigación para la obra.

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