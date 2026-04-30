El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, encabezó la presentación del proyecto “Mega Obras Coahuila 2026”, que considera un plan de infraestructura carretera con el objetivo de fortalecer la conectividad, detonar el desarrollo económico y mejorar la calidad de vida de la población.

Precisó que el “mega proyecto” tendrá una inversión mixta con la iniciativa privada de 14 mil millones de pesos con los que se construirán libramientos, puentes y se ampliarán carreteras en todas las regiones de Coahuila.

En cuanto al proyecto carretero, explicó que el eje principal es el fortalecimiento de la carretera federal 57, considerada la más importante del país en materia comercial dentro del territorio coahuilense. Este plan contempla ampliaciones, libramientos, rehabilitaciones y nuevas conexiones estratégicas entre regiones clave como la Sureste, Centro-Desierto, Carbonífera, Laguna y Norte.

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Entre las obras destacan la conexión del bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista a Monterrey, la ampliación de la carretera Saltillo–Monclova a cuatro carriles, nuevos libramientos en Monclova, Sabinas, Morelos y Zaragoza, así como la modernización de la ruta hacia Piedras Negras y la frontera con Texas.

Entre las obras destacan la conexión del bulevar Óscar Flores Tapia con la autopista a Monterrey. | Foto: Especial.

También informó que el proyecto incluye la extensión de la autopista Premier, mejoras en accesos fronterizos y obras para fortalecer la conexión con la región Laguna tanto con el Centro del Estado, como con el corredor hacia Mazatlán, lo que permitirá una mayor integración logística entre el Pacífico y Estados Unidos.

El gobernador señaló que, una vez concluidas, las obras permitirán reducir los tiempos de traslado entre Saltillo y la frontera hasta en una hora, incrementar la seguridad vial y atraer entre el 10 y el 15 por ciento del flujo comercial que actualmente cruza por otros estados fronterizos.

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Jiménez Salinas reiteró su compromiso de continuar trabajando en unidad para consolidar a Coahuila como uno de los mejores estados para vivir en México, destacando que el desarrollo alcanzado es resultado del esfuerzo conjunto entre ciudadanía, empresarios y gobierno.

En su intervención, Enrique Garza Cantú, miembro del Consejo de Viabilidad Financiera de la región Sureste, destacó que el programa de megaobras representa un impulso estratégico para la competitividad de Coahuila, al mejorar la conectividad entre zonas habitacionales, industriales y logísticas, reducir costos operativos y elevar la eficiencia de las cadenas productivas.

Expuso que, en un entorno global complejo, el estado avanza con rumbo claro al apostar por infraestructura moderna, seguridad y capital humano, factores clave para atraer inversión en el marco del T-MEC. Asimismo, reconoció el entorno de estabilidad que permite a las empresas invertir con confianza y reiteró el compromiso de la iniciativa privada de seguir trabajando en equipo con el gobierno estatal para consolidar un Coahuila fuerte, competitivo y próspero.

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JACL/cr