Docenas de pescadores de distintas regiones de Veracruz salieron a manifestarse en protesta por los daños ambientales consecuencia del derrame de hidrocarburo que afectó desde marzo las costas del Golfo de México.

Los inconformes, quienes mantienen protestas en Tuxpan y Pueblo Viejo (en el norte del estado) y en la capital Xalapa, demandaron el pago de indemnizaciones debido a que el crudo afectó sus actividades diarias.

Fue a principios del mes de marzo cuando el crudo comenzó a recalar en playas del municipio de Pajapan; posteriormente, la llegada de crudo se extendió a todo el litoral veracruzano y a los estados de Tabasco y Tamaulipas.

Lee también Omite Pemex información de volumen de crudo esparcido

Durante más de un mes, autoridades federales no dieron a conocer el origen del derrame. | Foto: Especial.

Durante más de un mes, autoridades federales no dieron a conocer el origen del derrame, hasta que finalmente reconocieron que provenía de un oleoducto submarino del complejo Abkatún-Pol-Chuc, dentro de la zona de Cantarell, en la Sonda de Campeche.

Con pancartas en mano, los afectados exigieron al gobierno federal el pago de indemnizaciones por la fuga y denunciaron que las autoridades se niegan a reconocer a docenas de ellos para recibir apoyos.

La concentración mayor ocurrió en el norte del Estado, donde grupos de pescadores bloquearon los puentes Tuxpan y Tampico, lo que dejó varados a miles de automovilistas y camiones de carga.

Lee también Derrame de crudo sigue afectando costas del Golfo; reportan manchas en 81 playas y fauna muerta

Los afectados exigieron al gobierno federal el pago de indemnizaciones por la fuga. | Foto: Especial.

En tanto, pescadores del municipio de Agua Dulce, en el sur de Veracruz, se concentraron en la capital del estado y se manifestaron frente a Palacio de Gobierno.

Con sus redes manchadas por crudo, denunciaron que el gobierno federal les niega apoyos bajo el argumento de que no se registraron ante diversas dependencias del sector.

Lee también Pemex acumula más de 3 mil derrames entre 2020 y 2025; se vertieron 42 tipos de sustancias, con diferentes niveles de riesgo y toxicidad

El pasado lunes, la organización civil Red Corredor Arrecifal y comunidades costeras del Golfo de México denunciaron que sigue apareciendo crudo en diversas regiones a consecuencia de la fuga del oleoducto.

“La mayoría de las playas afectadas por el derrame en Veracruz, Tabasco y Tamaulipas todavía no se pueden considerar 'limpias', ya que en por lo menos 81 playas reportaron en abril manchas de distintos tamaños y miles de pedazos pequeños u hojuelas de hidrocarburo revueltas con arena”, alertaron.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr