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Reynosa, Tamaulipas.- Porque de nada sirven las reuniones de si no se traducen en acciones concretas y permanentes en las calles, sentenció el , ante la ola de violencia que está azotando a esta frontera.

, presidente de este organismo, destacó que ante los recientes hechos registrados en la ciudad, desde el expresan su profunda preocupación y enérgica condena.

"La pérdida de vidas de personas y menores de edad inocentes es inaceptable y nos obliga, como sociedad, a reflexionar y actuar con responsabilidad. Asimismo, el incremento en los robos a comercios afecta directamente a las familias, al empleo y a la estabilidad económica de Reynosa".

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Como sector empresarial, reiteró la importancia de fortalecer de manera permanente las acciones que permitan garantizar tranquilidad, paz y certidumbre para la ciudadanía.

"La seguridad debe sentirse en la tranquilidad de las familias y en la paz de la comunidad. Reynosa es una ciudad fuerte, resiliente y productiva. Seguiremos trabajando de manera coordinada para contribuir al bienestar de nuestra comunidad y al desarrollo de nuestra región".

Manifestó que Reynosa necesita tranquilidad y paz para seguir avanzando y que México necesita regiones seguras para crecer.

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JACL/cr

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