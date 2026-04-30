Ciudad Victoria. - El presidente del Congreso de Tamaulipas, Humberto Prieto Herrera, rechazó que autoridades norteamericanas le hayan quitado su visa al intentar cruzar por el Puente Internacional Las Américas, en Nuevo Laredo.

“A ver, he estado viendo, sobre todo ayer, estos ataques constantes con un servidor de personas cobardes, que desde el anonimato siempre están difamando, siempre están queriendo destruir reputaciones, con mentiras, sin exhibir una sola prueba”, expresó el legislador morenista cuando le cuestionaron de este tema.

Respecto a la versión de que esto ocurrió en Nuevo Laredo, Prieto mencionó que, “yo estaba en Ciudad Victoria, obviamente hubo sesión y pues hay testigos; también estuve en un evento en el Congreso del Estado, de los niños, de las niñas, en el parlamento infantil, es totalmente falso. La verdad yo no entiendo cuál es el afán, sobre todo que no sacan ni una sola prueba. Se dice, se reporta, ¿quién lo dice, ¿quién lo reporta?”.

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Añadió que, “yo siempre salgo a dar la cara cuando este tipo de situación sucede ¿por qué? Porque no hay nada que ocultar, estoy bien en México, en mi país, sin ningún problema legal, y por supuesto en otro país no tengo absolutamente nada. Mi visa ahí está y la verdad estoy tranquilo”.

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“Yo creo que no son los tiempos, de verdad. El año electoral empieza en septiembre, hay que esperar los procesos electorales del partido, no podemos perder el foco y aparte sería muy irresponsable de mi parte que yo hora sí que estuviera distraído en otros temas. Soy presidente de la Junta de Gobierno, soy coordinador de mi grupo parlamentario, hay que mantener la calma todos, que no coman ansias, que en su momento pues ya se verá ese tema”, respondió.

El diputado local mostró a los reporteros un documento que afirmó se trataba de su visa, en la cual se apreciaba parcialmente su rostro, debido a que cubrió los datos con el argumento de que era información sensible.

El diputado local mostró a los reporteros un documento que afirmó se trataba de su visa, en la cual se apreciaba parcialmente su rostro. Foto: Especial.

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