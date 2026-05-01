Más Información

Caso Rocha: No hay elementos para detención de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

Caso Rocha: No hay elementos para detención de funcionarios acusados, dice FGR; pide a EU ampliar información

"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha

"Nuestro compromiso es con la verdad, la justicia y la defensa de la soberanía"; claves en mensaje de la FGR por caso Rocha

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

Casa Blanca considera “terminada” la guerra con Irán; la amenaza que el país persa representa "sigue siendo significativa”, dice

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

MC presenta ante el Congreso de Sinaloa solicitud de desafuero de Rubén Rocha; rechazan que sea tema electoral

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

Sindicatos cierran filas con Sheinbaum en defensa de la soberanía; hacen un llamado a la unidad nacional

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

León XIV nombra a exinmigrante como obispo en EU; Evelio Menjivar fue detenido en México cuando intentó cruzar la frontera

Reynosa, Tamaulipas. - Al grito de: "No más miedo, queremos paz", ciudadanos exigieron la intervención del Gobierno Federal para solucionar el problema de , por lo que realizaron una con el cierre del bulevar Hidalgo en esta frontera.

Integrantes del colectivo encabezaron esta manifestación tras los hechos delictivos que se han registrado en la ciudad, en los cuales han perdido la vida dos jóvenes inocentes y víctimas de .

La protesta causó molestia entre los conductores debido a que el bulevar es una de las principales arterias de la ciudad y conecta con la carretera Reynosa-Monterrey.

Lee también

La protesta generó molestias en los conductores porque el bulevar es una de las principales arterias de la ciudad. | Foto: Especial.
La protesta generó molestias en los conductores porque el bulevar es una de las principales arterias de la ciudad. | Foto: Especial.

Pese a que el colectivo lanzó la convocatoria para que la ciudadanía se uniera a esta manifestación, fue casi nula la respuesta por lo que en su mayoría, eran familiares de personas desaparecidas.

“Basta de violencia" "Queremos paz, queremos a Reynosa viva", expresaron los integrantes del colectivo, algunos, portaron pancartas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.

Auxilio

Edith González, presidenta del colectivo, indicó que el Gobierno Estatal no debe esperar a que se registren más muertes para pedir el apoyo a la Federación.

La presidenta del Colectivo pidió la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en Reynosa. | Foto: Especial.
La presidenta del Colectivo pidió la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en Reynosa. | Foto: Especial.

Lee también

"Nos gustaría que intervinieran no forma agresiva, pero necesitamos apoyo. Este es un grito de auxilio, no vamos a permitir que nos sigan asesinando, ese es el llamado"

La presidenta del Colectivo pidió la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en Reynosa.

"Que se haga algo en la estrategia de seguridad, que se haga algo y no lo dejen pasar, no debería existir una cifra para muertes de inocentes, eso que sucedió que te maten a plena luz del día, es un acto de terrorismo".

Dijo que los tres órdenes de gobierno tienen la facultad de intervenir y no lo hacen.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! Desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

JACL/cr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]