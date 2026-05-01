Reynosa, Tamaulipas. - Al grito de: "No más miedo, queremos paz", ciudadanos exigieron la intervención del Gobierno Federal para solucionar el problema de inseguridad que azota a Reynosa, Tamaulipas, por lo que realizaron una protesta con el cierre del bulevar Hidalgo en esta frontera.

Integrantes del colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas encabezaron esta manifestación tras los hechos delictivos que se han registrado en la ciudad, en los cuales han perdido la vida dos jóvenes inocentes y víctimas de balas perdidas.

La protesta causó molestia entre los conductores debido a que el bulevar es una de las principales arterias de la ciudad y conecta con la carretera Reynosa-Monterrey.

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La protesta generó molestias en los conductores porque el bulevar es una de las principales arterias de la ciudad. | Foto: Especial.

Pese a que el colectivo lanzó la convocatoria para que la ciudadanía se uniera a esta manifestación, fue casi nula la respuesta por lo que en su mayoría, eran familiares de personas desaparecidas.

“Basta de violencia" "Queremos paz, queremos a Reynosa viva", expresaron los integrantes del colectivo, algunos, portaron pancartas con las fichas de búsqueda de sus seres queridos que se encuentran desaparecidos.

Auxilio

Edith González, presidenta del colectivo, indicó que el Gobierno Estatal no debe esperar a que se registren más muertes para pedir el apoyo a la Federación.

La presidenta del Colectivo pidió la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en Reynosa. | Foto: Especial.

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"Nos gustaría que intervinieran no forma agresiva, pero necesitamos apoyo. Este es un grito de auxilio, no vamos a permitir que nos sigan asesinando, ese es el llamado"

La presidenta del Colectivo pidió la presencia del Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch en Reynosa.

"Que se haga algo en la estrategia de seguridad, que se haga algo y no lo dejen pasar, no debería existir una cifra para muertes de inocentes, eso que sucedió que te maten a plena luz del día, es un acto de terrorismo".

Dijo que los tres órdenes de gobierno tienen la facultad de intervenir y no lo hacen.

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JACL/cr