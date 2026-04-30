Reynosa.- A plena luz del día un hombre perdió la vida tras ser acribillado en un ataque directo registrado en el bulevar Hidalgo en Reynosa, Tamaulipas, y además, víctima colateral de estos hechos, murió una estudiante que se encontraba por la zona.

Testigos de los hechos relataron que hombres armados a bordo de una camioneta negra, impactaron por la parte trasera del vehículo que manejaba la víctima, una Arcadia en color gris.

Posteriormente, los sujetos descendieron de la unidad en que viajaban y dispararon por el área del copiloto.

Al observar el ataque, el conductor bajó de la camioneta para intentar ponerse a salvo, sin embargo, los sujetos armados dispararon en repetidas ocasiones, dejándolo tirado frente al monumento de Pemex situado sobre el bulevar Hidalgo.

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Se estima que la víctima tendría una edad aproximada de entre 45 y 50 años, vestía playera azul, short beige y tenis en color gris.

Sobre la estudiante, solo se sabe que tras ser impactada por proyectil, fue trasladada a un hospital cercano donde finalmente perdió la vida.

Elementos del Ejército Mexicano, Guardia Estatal y de Protección Civil y Bomberos acudieron al lugar para acordonar la zona, lo que paralizó la circulación del bulevar Hidalgo hacia la salida a la carretera Reynosa-Monterrey.

La camioneta Arcadia presentaba múltiples impactos de arma de fuego en carrocería y neumáticos.

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La Vocería de Seguridad de Tamaulipas dio a conocer que autoridades atendieron un reporte sobre una persona lesionada por proyectil de arma de fuego en el bulevar Miguel Hidalgo, a la altura de la colonia Las Quintas, en Reynosa.

De acuerdo con información preliminar, se reportó la detonación de un arma de fuego y el descenso de un masculino de una camioneta color gris.

Tras el aviso, personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado realiza las diligencias periciales y el levantamiento de indicios, a fin de integrar la carpeta de investigación y esclarecer los hechos, indicó la Vocería.

Hasta el momento, las dependencias de seguridad no han dado a conocer los generales de las personas fallecidas.

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