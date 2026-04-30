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Tamaulipas.- Un juez federal obtuvo vinculación a proceso en contra de , entre ellos el exencargado interino de la Fiscalía de Investigación Federal en , Juan Antonio “N”.

La informó que, además de él, se obtuvo vinculación en contra de Israel “N” y de Carlos “N”, los tres por participación en el .

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Según la información oficial, en una carpeta de investigación iniciada en Tamaulipas por el delito de sustracción o alteración de activos de la industria petrolera, los denunciados determinaron el no ejercicio de la acción penal, con lo que posiblemente incumplieron con su obligación de investigar hechos con apariencia de delito, desarrollar líneas y ejecutar actos de investigación tendientes a acreditar el ilícito.

Después, el Ministerio Público de la Federación (MPF) de la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso referida.

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JACL/cr

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