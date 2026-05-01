Guanajuato. - La Fiscalía General del Estado anunció que ocho policías del municipio de Pénjamo fueron vinculados a proceso penal por los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio en agravio de tres personas.

En audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que los oficiales proporcionaron información a diversos individuos sobre una persona detenida e ingresada a barandilla el 27 de febrero de 2026, que a la postre fue asesinada.

Con base en los datos de prueba acopiados en las Carpetas de Investigación, la fiscalía describió que los policías realizaron labores de vigilancia y seguimiento para dar aviso a los autores materiales del trayecto de la víctima, privada de la vida, y de dos personas más que la acompañaban, abriendo fuego, provocando que cayeran y se impactaran.

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“Los agresores regresaron para rematar a las víctimas, mientras los policías preventivos presenciaron los hechos desde su unidad sin intervenir”.

El Ministerio Público precisó que los elementos de Seguridad municipales ignoraron las peticiones de auxilio de las víctimas, una de las cuales falleció en el sitio y dos resultaron heridas.

Los mismos policías actuaron como primeros respondientes en la escena del crimen, en donde acordonaron el lugar para la preservación de los indicios.

Las personas lesionadas de gravedad fueron trasladadas a recibir atención médica urgente.

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Tras analizar los elementos de prueba, la jueza determinó que existen elementos suficientes para procesar a los imputados, imponiéndoles la medida cautelar de prisión preventiva y concediendo un plazo para la investigación complementaria.

El pasado 25 de abril la FGR informó que en un operativo agentes de Investigación Criminal con apoyo del Ejército, capturaron en el cuartel de la corporación a los ocho policías implicados en delitos de alto impacto.

Los ocho policías imputados se encuentran recluidos en un penal del estado por la medida cautelar de prisión preventiva decretada por el órgano jurisdiccional.

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