Elementos de la Secretaría de Marina-Armada de México, de manera conjunta con otras instituciones, realizó dos simulacros de incidentes de alta complejidad en el puerto de Veracruz.

El primer escenario que enfrentaron fue la presencia de hombres armados en instalaciones portuarias, donde tomaron como rehenes a varias personas; y la atención del arribo de un buque mercante con presunta carga radiológica y presencia de individuos armados a bordo.

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Los dos simulacros controlados se efectuaron en el recinto portuario de Veracruz, en conjunto con la Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA), Capitanía de Puerto de Veracruz, la Unidad Naval de Protección Portuaria y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Foto: Especial

La institución naval explicó que los ejercicios buscan fortalecer la capacidad de respuesta ante incidentes de alta complejidad y consolidar la coordinación entre autoridades responsables de la seguridad marítima y portuaria.

El primero de los ejercicios se desarrolló bajo el supuesto de un incidente de seguridad en instalaciones portuarias, en el que se simuló la presencia de personas armadas que mantenían retenidos a civiles al interior de un inmueble.

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Durante su ejecución, la Unidad Naval de Protección Portuaria estableció perímetros de seguridad, controló accesos estratégicos y, en coordinación con las autoridades participantes, se efectuaron maniobras que incluyeron reconocimiento del área, intervención controlada, empleo de tiradores selectos, rescate de personas y atención médica inicial.

Foto: Especial

El segundo ejercicio correspondió a un escenario de riesgo Químico, Biológico, Radiológico y Nuclear, en el que se simuló el arribo de un buque mercante con presunta carga radiológica y presencia de individuos armados a bordo.

Ante este supuesto, se activó el Comité de Seguridad del Puerto, elevando el nivel de protección a Nivel 3 y estableciendo un Puesto de Mando Móvil para la conducción de las operaciones.

Se desplegaron células especializadas, así como equipos de intervención táctica, ejecutándose procedimientos simulados de abordaje, liberación de rehenes, neutralización de amenazas y localización de fuentes radiológicas.

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