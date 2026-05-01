A través de un trabajo conjunto entre instancias del Gobierno federal y de la Ciudad de México, Guillermo “N”, presunto líder de Los Soto Jiménez, grupo criminal dedicado al fraude en la compra y venta de coches de alta gama, fue capturado en la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), informaron que el Los Soto Jiménez operan en Nuevo León, Puebla, Guanajuato, Jalisco, Hidalgo, Estado de México y Ciudad de México.

Además, el padre del detenido, Guillermo Soto, fue detenido en el año 2023.

En la captura de Guillermo “N” participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), en coordinación con la SSC y la FGJ.

Mediante un comunicado conjunto, se informó que los trabajos de investigación de gabinete y campo permitieron identificar a la célula delictiva que empleaba las redes sociales para contactar a posibles víctimas.

Los fraudes se cometían mediante documentación bancaria falsa y transferencias sin fondos, que eran canceladas una vez las víctimas entregaban los coches.

Una vez que se recabaron los datos de prueba suficientes, se solicitó y obtuvo una orden aprehensión en contra de Guillermo, quien fue capturado en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc.