Este lunes en la comunidad de La Bandera, municipio de Villa Juárez se registró una agresión por parte de civiles armados en contra de elementos de la Guardia Civil Estatal (GCE) teniendo como resultado dos agentes fallecidos, en este sentido la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó el suceso y envió sus condolencias a los familiares de las víctimas.

Fue a través de un breve comunicado que la SSPC detalló que mantiene un operativo especial en el municipio de Villa Juárez para localizar a los responsables de la agresión en contra de los elementos que finalmente perdieron la vida a consecuencia de este ataque.

Asimismo la institución a través de sus redes sociales publicó una esquela en donde envían sus condolencias y solidaridad con las familias de los elementos Miguel Ángel San Juan Aguilar y Alejandro Niño González, quienes perdieron la vida en el cumplimiento de su deber.

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Por su parte el H. Ayuntamiento de Villa Juárez a través de una publicación en sus redes sociales informó que derivado de la presencia de civiles armados en la zona, urgió a la ciudadanía en general a evitar salir de sus domicilios y transitar por el área de “La Bandera” hasta nuevo aviso.

De igual manera refieren que elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno ya tienen presencia en el municipio para atender la situación, por lo que se seguirá informando a través de canales oficiales y se exhortó a la ciudadanía villajuarence a mantener la calma, resguardarse y evitar atender información de dudosa procedencia y estar atentos únicamente a la información oficial de las autoridades.

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jecg