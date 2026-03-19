Juchitán de Zaragoza.— Con el ofrecimiento de siete de 10 empacadoras de adquirirles la caja de mango tommy de exportación a 180 pesos, productores retiraron el bloqueo que mantenían sobre la carretera Panamericana desde el pasado lunes.

Tras una larga reunión entre productores de mango del municipio de Santo Domingo Zanatepec y representantes de siete empacadoras, se acordó establecer en 180 pesos el precio de la caja de mango de exportación tommy.

Mientras que el precio de la caja de mango ataulfo quedó pendiente de fijarse dentro de 25 días, de acuerdo con los precios que rigen en la frontera, acordaron ambas partes, ante funcionarios del gobierno de Oaxaca.

La cantidad de 180 pesos por caja de mango tommy, es 30 pesos menos del precio que las empacadoras pagarán a los productores de mango de San Francisco Ixhuatán, tal y como se acordó el pasado domingo, tras un día de protesta.

El sábado, mangueros de San Francisco Ixhuatán cerraron los accesos de dos empacadoras y suspendieron el corte de la fruta. La protesta concluyó horas después, luego de que se les mejoró el precio para la exportación.

En tanto, durante tres días los mangueros de Santo Domingo Zanatepec cerraron el paso vehicular en la carretera Panamericana, afectando la circulación hacia los municipios oaxaqueños de San Pedro Tapanatepec y Chahuites, así como hacia los municipios costeros del estado de Chiapas Arriaga y Tonalá.

La protesta de los productores de mango, tanto de Ixhuatán como de Zanatepec, se dio en el contexto de la prohibición para exportar la fruta a Estados Unidos de Norteamérica por parte de Senasica, por la aparición de larvas en 42 huertos de la zona oriente.

Anualmente, durante la temporada de exportación del mango, entre enero a junio, se logra exportar 56 mil toneladas de mango ataulfo y tommy, lo que equivale a una derrama económica de 70 millones de dólares entre los productores de seis municipios de la zona oriente del Istmo.