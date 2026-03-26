Culiacán, Sin.- En hechos distintos de violencia en la capital del estado, dos personas del sexo masculino fueron privados de la vida con disparos de armas de fuego y uno más resultó herido, por lo que tuvo que ser llevado a un hospital para ser atendido con urgencia.

Las autoridades de seguridad fueron alertadas que en el fraccionamiento Los Ángeles, en la parte norte de Culiacán se escucharon varias detonaciones de armas de fuego, por lo que al acudir al lugar, encontraron a una persona muerta dentro de un automóvil, el cual presentaba diversos impactos.

Sobre este hecho, se conoció que la persona que perdió la vida en el ataque, el cual viajaba como copiloto en un vehículo, fue identificado como Uriel Rodrigo “N” de 32 años de edad, en tanto que su acompañante que resultó herido, aún no se conoce su nombre.

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De acuerdo a las investigaciones las personas atacadas a balazos viajaban en un vehículo Chevrolet Aveo, al circular por la calle Capistrano, del fraccionamiento Los Angeles, fueron atacados a balazos por personas desconocidas.

A espaldas de una plaza comercial, por la calle de los Pinos, en la colonia la Campiña, en la parte oriente de Culiacán, fue encontrado abandonado el cuerpo de una persona del sexo masculino que presentaba varios impactos de bala y este no portaba ningún tipo de identificación entre sus ropas.

Los vecinos de la zona que colindan con las riberas del río Tamazula, notificaron a las líneas de emergencia, sobre el cuerpo de una persona del sexo masculino, de apariencia joven, el cual presentaba heridas.

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