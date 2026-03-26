Soto la Marina. - La Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas informó sobre el registro de la primera anidación de tortuga lora (Lepidochelys kempii) de la temporada 2026 en la playa Tepehuajes, en el municipio de Soto la Marina, hecho que marca el inicio del periodo de reproducción de esta emblemática especie en las costas de la entidad.

El vocal ejecutivo de la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas, Eduardo Rocha Orozco, explicó que esto representa un momento importante para la conservación de la biodiversidad en el estado, resultado del trabajo permanente de monitoreo y protección que se realiza en coordinación con distintas instancias.

“El registro de la primera anidación de tortuga lora en nuestras playas es una señal positiva que reafirma la importancia de seguir fortaleciendo las acciones de protección y conservación de esta especie, considerada una de las más emblemáticas del Golfo de México”, expresó.

Foto: Especial

Rocha Orozco subrayó que estas acciones se llevan a cabo con el respaldo del Gobierno de Tamaulipas, encabezado por el gobernador Américo Villarreal Anaya, quien ha impulsado políticas orientadas al cuidado del medio ambiente y la preservación de los recursos naturales.

Dijo que la Comisión de Parques y Biodiversidad de Tamaulipas mantiene operativos de vigilancia, monitoreo y resguardo en distintos campamentos tortugueros a lo largo del litoral tamaulipeco, con el objetivo de proteger los nidos y garantizar mejores condiciones para la reproducción de la tortuga lora.

Con este primer registro de la temporada 2026 en playa Tepehuajes, las autoridades ambientales reiteran el llamado a la ciudadanía y visitantes a respetar las zonas de anidación y colaborar en la protección de esta especie.

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