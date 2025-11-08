La música de Olivia Rodrigo ha sonado en diferentes estadios alrededor del mundo y ahora fue llevada a un terreno que ni la propia cantante se imaginaba: un video oficial del gobierno de Estados Unidos.

Esta situación, lejos de agradarla, le causó una gran indignación; y es que, no sólo usaron uno de sus sencillos sin su autorización, sino que fue incluido en una propaganda para las autodeportaciones.

El clip, compartido en la cuenta oficial de Instagram del Departamento de Seguridad Nacional, se muestran imágenes de dos escenarios diferentes: las primeras de loas persecuciones y violencia a la que los migrantes son sometidos durante los arrestos de los agentes del ICE. Mientras que la segunda retratan la "paz"de quienes deciden regresar a su país por voluntad propia.

De fondo puede escucharse un fragmento de la canción "All-american bitch", lo que generó una ola de reacciones de los usuarios. Algunos se dijeron en contra de este tipo de propaganda y hasta la calificaron como "diabólica", mientras que otros reprobaron el uso de la joven artistas.

Pero, de entre todos los comentarios, el que resaltó fue el de la propia Olivia, quien no solo se mostró en contra del uso de sus canciones; sino que tachó al video de mandar un mensaje racista

“No vuelvan a usar mis canciones para promover su propaganda racista y llena de odio”, escribió.

Este fue el mensaje que la cantante dejó en la publicación del gobierno, pero que desapareció minutos más tarde. Foto: Captura de pantalla.

Aunque las declaraciones de Rodrigo se hicieron virales, el mensaje despareció horas más tarde, sin saber si fue eliminado por ella o por los administradores de la cuenta.

Gobierno de Estados Unidos responde a la cantante

La respuesta del gobierno no tardó en llegar y, según TMZ, un portavoz del departamento pidió a Olivia agradecer, en lugar de reclamar:

“Estados Unidos siempre agradece a nuestros agentes federales que velan por nuestra seguridad. Sugerimos que la Sra. Rodrigo les agradezca su servicio, en lugar de menospreciar su sacrificio", citó el portal.

Esta no es la primera vez que la intérprete de "Vampire" se pronuncia en contra de la política migratoria del presidente Trump. En junio pasado condenó las redadas en Los Ángeles, ciudad donde nació.

“Los Ángeles simplemente no existiría sin los inmigrantes”, escribió entonces, señalando la falta de empatía y debido proceso hacia las comunidades trabajadoras.

