La noche del 1 de abril, la Ciudad de México fue testigo del primero de los dos conciertos del GUTS World Tour. Olivia Rodrigo, una de las voces más representativas de la Generación Z. Ante casi 70 mil personas en el Estadio GNP Seguros, la artista estadounidense ofreció el show más grande de su carrera hasta la fecha.

El evento se vivió con entusiasmo desde temprano. Fans de todas las edades llegaron con atuendos inspirados en la cantante, luciendo frases de sus canciones en camisetas y carteles. A las 8:00 p.m., St. Vincent calentó el ambiente con una presentación de una hora. El clímax llegó cuando las luces se apagaron y una mariposa morada iluminó las pantallas, desatando la euforia del público.

El espectáculo se dividió en tres actos, cada uno con una selección de temas de sus discos SOUR y GUTS, consolidando su evolución musical. La introducción en pantalla mostró a Olivia Rodrigo sobre una cuerda floja, generando una tensión electrizante que culminó con su aparición en el escenario tras una caída simulada. Vestida con un conjunto brillante y shorts oscuros, arrancó la noche con Obsessed.

La cantante ST. Vincent abre el concierto de Olivia Rodrigo en el GNP. (03/04/2025) Foto: Yaretzy M. Osnaya | El Universal

Durante una hora y 40 minutos, la cantante recorrió su discografía con energía y emotividad. Ballad of a Homeschooled Girl y Vampire encendieron al público mientras Rodrigo recorría la pasarela para interactuar con sus seguidores.

“¡Ciudad de México! ¡Dios mío! Este es el concierto más grande que he dado en toda mi vida. Literalmente no puedo creer lo que estoy viendo. Gracias por estar aquí. Esta noche va a ser increíblemente divertida. Amo estar aquí”, expresó emocionada.

Uno de los momentos más conmovedores llegó con Drivers License, interpretada al piano, generando una respuesta emotiva del público. Canciones como Traitor, Lacy y Love Is Embarrassing reflejaron su versatilidad, fusionando pop, rock y power baladas. Durante Enough for You, la artista compartió un mensaje personal: “Si pudiera decirle a mi yo de 17 años que estaría aquí esta noche, no lo creería. Gracias por hacer mi sueño realidad”.

Las Livies llegan al estadio GNP para una gran noche con la cantante Olivia Rodrigo. (03/04/2025) Foto: Yaretzy M. Osnaya | El Universal

El concierto también tuvo guiños a la cultura mexicana. Antes de interpretar Logical, Rodrigo mencionó su visita a la Casa Azul de Frida Kahlo, su degustación de tacos y su asistencia a una función de lucha libre. Teenage Dream se convirtió en un mar morado cuando los asistentes cubrieron los flashes de sus celulares con papel de colores, creando un espectáculo visual inolvidable.

Con un repertorio que iba una canción tras otra, sin pausas, llegó la canción Bad Idea Right?, cuando Rodrigo y su equipo de bailarinas pusieron a todos de pie. La artista no dejó de expresar su asombro y gratitud. “¿Pueden demostrarme lo ruidosos que son?”, preguntó, desatando una ovación ensordecedora.

Olivia Rodrigo se presentó esta noche en el estadio GNP como parte de su gira Guts World Tour. (03/04/2025) Foto: Yaretzy M. Osnaya | El Universal

La Ciudad de México se consolidó como un punto clave en el GUTS World Tour, rompiendo récords de asistencia y marcando uno de los conciertos más importantes de la carrera de Olivia Rodrigo. Tras esta presentación en el Estadio GNP Seguros, la cantante se dirigirá a Monterrey para encabezar el festival Pa'l Norte el viernes.

La artista agradeció al público mexicano por convertir esta presentación en su concierto más multitudinario, superando el récord anterior que ostentaba Filipinas, con cerca de 50 mil asistentes en octubre pasado. México es la segunda parada en solitario en Latinoamérica dentro de la gira GUTS, que incluyó el año pasado 95 conciertos con entradas agotadas en cerca de 60 ciudades de más de 20 países, reuniendo a más de 1.4 millones de fanáticos y generando ingresos por más de 184.6 millones de dólares.

Olivia Rodrigo se presentó esta noche en el estadio GNP como parte de su gira Guts World Tour. (03/04/2025) Foto: Yaretzy M. Osnaya | El Universal