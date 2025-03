Shakira ha dejado claro que no quiere despedirse de México, valorando profundamente el cariño de sus fanáticos. La colombiana sorprendió al añadir una nueva fecha en la Ciudad de México para quienes no pudieron asistir a sus conciertos de Las Mujeres Ya no Lloran World Tour. Aquí te contamos todos los detalles sobre este espectáculo.

"La Loba" factura

Este mes, Shakira está haciendo historia en el Estadio GNP Seguros, donde ahora ya cuenta con nueve fechas confirmadas. La barranquillera anunció que el nuevo evento está programado para el 30 de agosto de 2025 en el recinto, ubicado en Viaducto Río de la Piedad S/N, Colonia Granjas México, Alcaldía Iztacalco, CP 08400, Ciudad de México.

La expo de Shakira en CDMX estará disponible por tiempo limitado. Foto: Instagram @shakira

¿Cuándo comienza la preventa de boletos para ver a Shakira en el GNP?



La preventa para disfrutar de los mejores éxitos de la colombiana el 30 de agosto está disponible a partir de hoy, viernes 28 de marzo, para tarjetahabientes de Banamex, al igual que para la octava fecha, el 29 de agosto. A continuación, te compartimos las fechas completas de los próximos conciertos:

30 de agosto: Estadio GNP Seguros, Ciudad de México



2 de septiembre: Estadio Corregidora, Querétaro



6 de septiembre: Estadio Akron, Zapopan, Jalisco



12 de septiembre: Estadio Cuauhtémoc, Puebla"



¿Cuándo comienza la venta general?



La venta general se abrirá el sábado 29 de marzo a las 14:00 horas, a través de Ticketmaster. Además, los boletos podrán adquirirse a 3 meses sin intereses.

¿Cuánto cuestan los boletos para su noveno concierto?

Rojo : 11,942 pesos



: 11,942 pesos Amarillo : 8,050 pesos



: 8,050 pesos Rosa : 6,830 pesos



: 6,830 pesos Azul : 5,610 pesos



: 5,610 pesos Morado : 4,390 pesos



: 4,390 pesos Café : 3,170 pesos



: 3,170 pesos Zona GNP : 3,536 pesos



: 3,536 pesos Verde B : 3,048 pesos



: 3,048 pesos Naranja B : 1,950 pesos



: 1,950 pesos Verde C : 1,340 pesos



: 1,340 pesos Naranja C: 1,217 pesos

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.