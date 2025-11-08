En el Día de la Persona Diplomática Mexicana que se conmemora este 8 de noviembre, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reconoció la vocación de exaltar la política exterior.

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, indicó que esta fecha reconoce la vocación, el compromiso y la entrega de quienes representan a México en el mundo, "y de todas las personas que, desde embajadas, consulados y oficinas centrales, trabajan con lealtad y profesionalismo al servicio del pueblo de México".

"Gracias a su labor cotidiana, se fortalecen los lazos de amistad, se promueve la cooperación internacional y se proyectan los valores y principios de nuestra política exterior", destacó.

Lee también Canciller De la Fuente celebra encuentro Sheinbaum-Macron en México; “fue una buena visita”, dice

Recordó que está fecha es en honor a la creación, en 1821, de la Secretaría de Estado y del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores —antecedente del primer servicio civil de carrera en México—, origen del actual Servicio Exterior Mexicano (SEM).

Recientemente, Juan Ramón de la Fuente dijo que el SEM se ha fortalecido con diversas acciones, alineado a los principios de la Política Exterior Feminista establecidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, "para seguir defendiendo a nuestros connacionales y los principios constitucionales de la política exterior".

Consulado de EU celebra al Servicio Exterior Mexicano

"Siempre para ti, siempre a la orden", dijo el Consulado de México en Atlanta, a cargo del cónsul general Rafael Laveaga.

Lee también "Gracias, Presidenta. Hasta pronto en París", dice Macron a Sheinbaum tras su visita a México

Refirió además que quienes lo integran honran al Servicio Exterior Mexicano, y presentaron al equipo "que sirve con compromiso, cercanía y orgullo".

Carlos Quesnel, cónsul de México en Portland, reconoció a "los valiosos colegas del SEM con los que ha tenido oportunidad de colaborar durante tantos años, representando dignamente a en el mundo y protegiendo nuestros connacionales".

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro