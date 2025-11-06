Juan Ramón de la Fuente, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), se reunió este jueves con el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y a su esposa y presidenta de la Junta Directiva del Comité Anfitrión NY/NJ para la Copa Mundial 2026, Tammy Murphy.

En la Cancillería, De la Fuente revisó con el gobernador la atención a las y los connacionales en el estado, y firmaron un memorándum de entendimiento.

Dialogaron además sobre temas migratorios y acordaron seguir con el fortalecimiento de los lazos comerciales y de inversión entre México y Nueva Jersey.

Nueva Jersey será sede del partido final de la Copa FIFA, organizada por México, Estados Unidos y Canadá.

La SRE indicó que para fortalecer la relación entre México y Nueva Jersey a través del Consulado, se firmó el memorándum de entendimiento entre el Consulado de México en New Brunswick y el Departamento de Trabajo y Desarrollo Laboral de Nueva Jersey.

Canciller De la Fuente recibe a gobernador de Nueva Jersey para revisar preparativos del Mundial 2026. Foto: Especial.

