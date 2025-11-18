El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que al menos 11 personas murieron este martes en un bombardeo israelí contra un campamento de refugiados palestinos en las afueras de la ciudad de Sidón, en el sur del país.

El bombardeo golpeó "el campamento de Ain al Helweh" en las afueras de Sidón y dejó un balance de 11 muertos, indicó el ministerio. La agencia nacional NNA reportó que un "dron israelí atacó un auto en un estacionamiento" de una mezquita del campamento.

es/mgm