Más Información

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Santería y boinas "peaky blinders": así quiso instalarse el CJNG en España

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Se duplica la demanda en centros de rehabilitación

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Mundial 2026: Definidas las selecciones que serán cabezas de serie en el sorteo del torneo

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Marina detiene a 54 personas en Colima; asegura armamento, vehículos, inmuebles y droga

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Matan a balazos a Pedro González Rodríguez, excandidato a alcalde de San Andrés Tuxtla en Veracruz

Alessandra Rojo de la Vega cuestiona acusaciones contra jóvenes de la generación Z; asegura que videos muestran que no cometieron agresiones

Alessandra Rojo de la Vega cuestiona acusaciones contra jóvenes de la generación Z; asegura que videos muestran que no cometieron agresiones

El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que al menos 11 personas murieron este martes en un contra un campamento de en las afueras de la ciudad de Sidón, en el sur del país.

El bombardeo golpeó "el campamento de Ain al Helweh" en las afueras de y dejó un balance de 11 muertos, indicó el ministerio. La agencia nacional NNA reportó que un "dron israelí atacó un auto en un estacionamiento" de una mezquita del campamento.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

es/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y y qué dice la ley. Foto generada con IA

¿Cuánto me descuentan de impuestos por el aguinaldo 2025? Cómo se calcula y qué dice la ley

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir. Foto: iStock / FJZEA

Nuevo apoyo para pagar la renta: revisa quiénes pueden solicitarlo y cuánto van a recibir

Green Card. Foto: iStock/ Sinenkiy

Green Card de Estados Unidos para hermanos: todo sobre plazos, costos y requisitos

Visa americana/ iStock/Siarhei Khaletski

¿Puedo viajar a Estados Unidos sin visa? Excepciones y programas especiales

Macy's Thanksgiving Day parade. (AP Photo/Jeenah Moon)

Enlistan los mejores lugares para celebrar el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos