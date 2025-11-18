Más Información
Sheinbaum y Hacienda celebran renovación del Pacic en Palacio Nacional; fijan canasta de 24 productos en 910 pesos
Choque entre dos Trolebús Elevado deja 26 lesionados en Santa Marta; autoridades investigan causa del impacto
Cinco policías siguen hospitalizados tras hechos violentos en el Zócalo; SSC da seguimiento a lesionados de la marcha Generación Z
Canciller De la Fuente revisa con Países Bajos intercambio comercial e inversiones; aborda plan de paz en Gaza
Copa FIFA 2026: "Cascaritas", cultura, comida, fiestas y más; Sheinbaum presenta actividades del Mundial Social
Marcha de la Generación Z, en voz de tres jóvenes; “prianistas y whitexicans se apropiaron de la protesta”, dicen
El Ministerio de Salud de Líbano afirmó que al menos 11 personas murieron este martes en un bombardeo israelí contra un campamento de refugiados palestinos en las afueras de la ciudad de Sidón, en el sur del país.
El bombardeo golpeó "el campamento de Ain al Helweh" en las afueras de Sidón y dejó un balance de 11 muertos, indicó el ministerio. La agencia nacional NNA reportó que un "dron israelí atacó un auto en un estacionamiento" de una mezquita del campamento.
Lee también Mexicano es acusado de la muerte de 4 migrantes en naufragio de embarcación en California
es/mgm
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]