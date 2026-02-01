Más Información

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Sheinbaum responde a Trump sobre petróleo a Cuba; afirma que "no se habló del tema" y alista ayuda humanitaria

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto deja coordinación de Morena en el Senado y presidencia de Jucopo; Ignacio Mier entra en relevo

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Adán Augusto, más allá del Senado; "La Barredora", libros de AMLO y aviones militares en el historial de polémicas del morenista

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Ignacio Mier asume liderazgo de senadores de Morena; fija como prioridad la reforma electoral

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Mario Delgado lamenta el brutal asesinato de su tía Queña y su prima Sheila en Colima; confía en el esclarecimiento del crimen

Rosa Icela abre puerta a cambios en la reforma electoral de Sheinbaum; Morena analiza puntos clave

Rosa Icela abre puerta a cambios en la reforma electoral de Sheinbaum; Morena analiza puntos clave

Morena mueve sus piezas en el Senado; Ignacio Mier, el representante clave de la 4T que releva a Adán Augusto

Morena mueve sus piezas en el Senado; Ignacio Mier, el representante clave de la 4T que releva a Adán Augusto

Alito Moreno ve “división interna en Morena” tras cambio de coordinación en el Senado; “hay falta de responsabilidad”, acusa

Alito Moreno ve “división interna en Morena” tras cambio de coordinación en el Senado; “hay falta de responsabilidad”, acusa

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Un contagio por hora: la epidemia de sarampión que México no pudo frenar

Ante incremento de infecciones respiratorias, UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid-19; pide reforzar prevención

Ante incremento de infecciones respiratorias, UNAM llama a vacunarse contra influenza y Covid-19; pide reforzar prevención

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

“Siempre es buena noticia que un clásico se convierta en best seller”: entrevista a José María Micó

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El terror de las puertas: adelanto de novela de Ethel Krauze

El actor estadounidense, se volvió viral en redes sociales después de recitar un poema dedicado a , durante en un evento llamado “The people’s filibuster”, organizado por the public theater.

El poema fue escrito y publicado vía redes sociales por Amanda Gorman en honor a Renée Nicole Macklin-Good quien falleció por un disparo de los agentes de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) en .

El agente del (ICE) que mató a Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, informó el medio Huffington Post.

Lee también

¿Qué dice el poema a Reneé Good?

"Dicen que ya no está, que allí su ausencia ruge sangre soplada como una rosa. Ruedas de hielo se estremecieron y se congelaron ahora desnudo alboroto de velas, oscura furia de flores, puro aullido de himnos si por nosotros ella se levantó.

En algún lugar, en la profundidad de nuestro dolor, se agazapa nuestro poder, el aullido donde comenzamos a esforzarnos en el borde del cráter torcido de lo peor de lo que hemos sido. El cambio solo es posible y tanto mayor cuando el trabajo y la amarga ira de nuestros vecinos son conmovidos por el amor y los mejores ángeles de nuestra naturaleza.

Lo que ellos llaman muerte y vacío, conocemos su aliento y voz, al final soporta magníficamente nuestra enormidad, podrías creer que se fue para ser el amanecer cuando la noche en blanco ha permanecido tanto tiempo. Pero nuestros brillantes ángeles sangrados nunca se irán por completo cuando para siempre sean tan ferozmente buenos".

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss/rmlgv

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

¿Cómo hacer el registro de un celular con número Movistar Guía sencilla. Foto: Canva

¿Cómo hacer el registro de mi celular con número Movistar? Guía sencilla

FIFA PASS. Foto: ChatGPT

Mundial 2026: ¿Un boleto asegura la visa? Estados Unidos aclara qué otorga FIFA PASS

Visa/ iStock/a_Taiga/ Andrii Iemelyanenko

Trámite de visa americana de turista: ¿Es obligatorio llevar estados de cuenta bancarios?

Visa americana/ iStock/ Antonio_Diaz

La verdad sobre la aprobación de la visa americana: los tips que sí funcionan

Los Ángeles. iStock/frankpeters

¿Qué hay en Los Ángeles este 2026? Novedades y experiencias turísticas que no puedes perderte