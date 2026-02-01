El actor estadounidense, Peter Dinklage se volvió viral en redes sociales después de recitar un poema dedicado a Renee Good, durante en un evento llamado “The people’s filibuster”, organizado por the public theater.

El poema fue escrito y publicado vía redes sociales por Amanda Gorman en honor a Renée Nicole Macklin-Good quien falleció por un disparo de los agentes de Servicios de Inmigración y Aduanas (ICE) en Minneapolis.

El agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) que mató a Renee Good, en Minneapolis el pasado 7 de enero, fue suspendido de sus funciones mientras se realiza la investigación del incidente, informó el medio Huffington Post.

¿Qué dice el poema a Reneé Good?

"Dicen que ya no está, que allí su ausencia ruge sangre soplada como una rosa. Ruedas de hielo se estremecieron y se congelaron ahora desnudo alboroto de velas, oscura furia de flores, puro aullido de himnos si por nosotros ella se levantó.

En algún lugar, en la profundidad de nuestro dolor, se agazapa nuestro poder, el aullido donde comenzamos a esforzarnos en el borde del cráter torcido de lo peor de lo que hemos sido. El cambio solo es posible y tanto mayor cuando el trabajo y la amarga ira de nuestros vecinos son conmovidos por el amor y los mejores ángeles de nuestra naturaleza.

Lo que ellos llaman muerte y vacío, conocemos su aliento y voz, al final soporta magníficamente nuestra enormidad, podrías creer que se fue para ser el amanecer cuando la noche en blanco ha permanecido tanto tiempo. Pero nuestros brillantes ángeles sangrados nunca se irán por completo cuando para siempre sean tan ferozmente buenos".

