La magia de Oz volverá a la pantalla grande este año con "", segunda parte de la adaptación cinematográfica del famoso musical de Broadway.

Universal Pictures lanzó el tráiler final antes de su estreno en noviembre de 2025, donde se deja ver la intensidad de la historia que seguirá a Elphaba y Glinda en un mundo marcado por tensiones políticas, secretos y emociones a flor de piel.

"Wicked: For Good" lanza tráiler lleno de secretos y curiosidades

El tráiler final muestra un tono más sombrío que en la primera entrega. Vemos a Elphaba, interpretada por Cynthia Erivo, siendo perseguida y condenada como la temida “Bruja Mala del Oeste”.

Su intento por escapar de los prejuicios y rehacer su vida lejos del reino marca el inicio de una travesía más personal, donde la libertad y la identidad serán sus principales luchas.

En contraste, Glinda, interpretada por Ariana Grande, quien asumirá un papel protagónico en la política, erigiéndose como la figura de bondad que vela por los intereses del Mago de Oz.

Sin embargo, esta nueva posición la coloca en un dilema: servir al reino o permanecer fiel a la amistad que alguna vez compartió con Elphaba.

La distancia entre ambas amigas se siente más marcada, con decisiones que definirán el rumbo de sus vidas y pondrán a prueba los límites de su lealtad.

El elenco que regresa a Oz

El filme reúne nuevamente a grandes figuras en papeles clave. Jonathan Bailey retoma el rol de Fiyero, mientras que Jeff Goldblum regresa como el enigmático Mago de Oz.

A ellos se suma Marissa Bode en el papel de Nessarose Thropp, la hermana menor de Elphaba, quien tendrá un rol más relevante en esta segunda parte.

Otro nombre destacado es Peter Dinklage, quien presta su voz al profesor Dr. Dillamond, un personaje entrañable que da profundidad al universo de Oz.

Con una producción que promete nuevos números musicales y una exploración más madura de sus protagonistas, "" no solo buscará encantar a los fanáticos del género.

También invitará a reflexionar sobre lo que ocurre cuando una amistad se fractura y los personajes deben enfrentarse a la difícil tarea de encontrarse a sí mismos en un mundo que los juzga.

