San José. Los comicios en Costa Rica para elegir al presidente de la República y a los 57 diputados de la Asamblea Legislativa para el periodo 2026-2030 avanzan este domingo en "absoluta normalidad" y "sin incidentes de relevancia", indicó el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

"No tenemos ningún incidente de relevancia durante la apertura y todo marcha con absoluta normalidad", afirmó el director general del Registro Electoral del TSE, Gerardo Abarca, en una conferencia de prensa ofrecida superada ya la mitad de la jornada.

Las urnas abrieron este domingo a las 6:00 hora local (12:00 GMT) con un 100% de las 7 mil 154 juntas receptoras de votos habilitadas, que estarán abiertas por 12 horas, hasta las 18:00 hora local (00:00 GMT del lunes).

Un total de 3.7 millones de personas empadronadas son los llamados a elegir a los futuros gobernantes de este país centroamericano, considerado como la democracia más estable de América Latina.

"No tenemos excusa para no asistir a las urnas (...) Insistimos en ese llamado a acudir a las urnas, no desaprovechar esta ocasión de salir a votar. Reiteramos el llamado del TSE de que vayamos a votar de manera cívica, pacífica, sin violencia y en respeto a las diferentes personas que voten igual o diferente. Demos un ejemplo de un pueblo democrático", indicó la presidenta del TSE, Eugenia Zamora.

El Tribunal ha garantizado que el proceso electoral está "blindado" debido a una serie de controles y vigilancia que se aplican al material electoral, y a la presencia de los 53 mil 251 fiscales de los partidos políticos en las mesas de votación, entre otros.

"Una vez se cierren las juntas receptoras de votos, se inicia la ceremonia de puesta en cero del sistema de transmisión de resultados con la presencia de aquellos personeros partidarios que también hayan sido acreditados. Se va a dar un aseguramiento de todos los votos que han sido emitidos", dijo Abarca.

El TSE dará los primeros resultados a las 20:45 hora local (02:45 GMT del lunes).

Para estas elecciones se inscribieron 20 candidatos a la presidencia. La favorita en las encuestas es la oficialista del derechista Partido Pueblo Soberano, Laura Fernández, quien se ha presentado como la "heredera" del presidente Rodrigo Chaves y ha prometido mano dura contra el crimen organizado e impulsar reformas profundas al Estado y al Poder Judicial.

Fernández, politóloga de 39 años de edad, emitió este domingo su voto e hizo un llamado a los ciudadanos a unirse a "la fiesta democrática" y votar con libertad.

"Estoy muy contenta, agradecida con Dios de celebrar una elección más. Esto es una fiesta democrática donde nuestro país sale libremente a votar. Es una fiesta democrática y tenemos que agradecerle a Dios por nuestro país y por la estabilidad democrática que yo siempre voy a cuidar", expresó Fernández a los medios de comunicación.

Por su parte, el candidato del socialdemócrata Partido Liberación Nacional, Álvaro Ramos, ubicado en el segundo lugar en las encuestas, pidió a los ciudadanos ejercer el sufragio en orden, tranquilidad y en paz.

Mientras que la candidata de la opositora Coalición Agenda Ciudadana (centroizquierda), Claudia Dobles, quien también se disputa el segundo puesto, solicitó acudir a las urnas "sin miedo y en libertad".

Según el último sondeo, difundido el pasado 28 de enero y realizado por el Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la estatal Universidad de Costa Rica, la oficialista Fernández acaparaba el 44% de la intención de voto mientras que ningún candidato opositor superaba el 10% y los indecisos suponían el 28%.

En caso de que ningún candidato consiga el 40% de los votos válidos este domingo, habrá una segunda ronda el 5 de abril próximo.

