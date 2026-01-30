México asumió la presidencia pro Tempore de la Alianza del Pacífico e indicó que va por el impulso del ámbito económico-comercial.

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Economía (SE) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informaron conjuntamente refrendan su compromiso con el mecanismo y con una integración regional "que responda de manera eficaz a los desafíos sociales, económicos, comerciales y ambientales" que enfrenta América Latina.

En cuanto al ámbito económico-comercial, las dependencias señalaron que se impulsarán sectores prioritarios globales como semiconductores, automotriz y aeroespacial, dispositivos médicos, electromovilidad y tierras raras, entre otros.

"Una nueva etapa de atracción de inversiones estratégicas, en particular en infraestructura logística, conectividad digital y fortalecimiento de las Pymes a través de la relocalización de encadenamientos productivos, como motores del crecimiento, la competitividad y la generación de empleo", detallaron.

Además, "México promoverá una gestión pragmática, orientada a resultados concretos y medibles, para que la cooperación regional se traduzca en beneficios concretos para la población de los países miembros".

Agregaron que se impulsará una redefinición estratégica del relacionamiento externo de la Alianza, para fortalecer la cooperación con Estados Observadores y socios estratégicos, con articulación de capacidades técnicas, financieras e institucionales en proyectos de alto valor agregado que consoliden a la Alianza del Pacífico "como una plataforma efectiva de cooperación y proyección internacional".

En materia de ampliación del mecanismo, México reiteró su compromiso de continuar los trabajos encaminados a la adhesión de Costa Rica como Estado Miembro, así como al proceso de incorporación de Singapur como Estado Asociado.

"Se promoverán como ejes prioritarios las juventudes, la inclusión e igualdad de género, el medio ambiente, la educación y la cultura, concebidos como componentes centrales para una integración más incluyente y centrada en las personas", añadieron.

La SRE, la SE y la SHCP apuntaron que en el ámbito financiero se dará prioridad al fortalecimiento de la inclusión e innovación financiera, al impulso de las finanzas sostenibles, a la gestión de riesgos climáticos y al financiamiento para la inversión productiva y el desarrollo industrial.

Esto, con especial atención al acceso de las micro, pequeñas y medianas empresas a los mercados de capitales y a esquemas de financiamiento que favorezcan la resiliencia económica.

Se hizo el compromiso de que la presidencia mexicana fortalecerá a la Alianza como un espacio de cooperación que, sin perder su vocación económica y comercial, avance hacia una integración más profunda, solidaria y orientada al bienestar y al desarrollo sostenible e incluyente.

