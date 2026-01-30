Más Información

Vinculan a proceso a “El Botox” por homicidio de líder limonero Bernardo Bravo; le dictan prisión preventiva oficiosa

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

ICE mantiene recompensa de 10 mdd por Iván Archivaldo Guzmán, líder de "Los Chapitos"; "debe ser considerado armado y peligroso"

Sheinbaum reacciona a orden de Trump sobre aranceles por envío de petróleo a Cuba; "podría desencadenar una crisis humanitaria"

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Gobierno federal coordina búsqueda de 10 mineros desaparecidos en Sinaloa; no hay registro de amenazas previas, dice Harfuch

La presidenta destacó que este viernes 30 de enero, el dólar cotiza en 17.35 pesos y aseguró que la a pesar de la imposición de aranceles por parte del presidente de Estados Unidos, .

“Ahorita está en 17.35, si no hubiera confianza en México, esto no estaría ocurriendo (...) Que México esté en una mejor posición que muchos otros países, habla de la fortaleza de la economía y de la confianza que hay en México. Eso es muy importante porque ya ven que nuestros adversarios les encanta decir lo contrario. Pero la realidad pues los enfrenta, más que los argumentos”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 30 de enero, desde Tijuana, Baja California, explicó que cuando el peso está más bajo, favorece las importaciones porque las personas que exportan ganan más.

“Entonces, con este peso aumentaron las exportaciones. Es decir, la balanza comercial, como lo decíamos ayer o antier, salió positiva, estamos exportando más de lo que importamos y el peso está fuerte. Entonces, habla de la fortaleza de la economía mexicana aún con toda la ”, afirmó.

Además, destacó los resultados de cierre económico en 2025 publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), al informar que la economía mexicana creció en 0.7% al restar la inflación.

“Tuvo un muy buen desempeño el país en noviembre, diciembre. Incluso cerró mejor de lo que todos los analistas pensaban. Ayudó mucho los servicios, el turismo, muchísimo. Entonces, hay un cierre mejor de lo esperado”, indicó la Presidenta.

