Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

Economía mexicana crece 0.7% en 2025; confirma su peor resultado desde 2020

Trump impondrá aranceles a países que suministren petróleo a Cuba; declara emergencia nacional

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Rosaura Ruiz, sobre Centro Kalan: "Estamos trabajando para ya reinaugurarlo"

Durante el primer año completo del gobierno de la presidenta , la economía nacional se expandió 0.7% al restar la inflación, de acuerdo con la estimación oportuna del Producto Interno Bruto (PIB) que el Inegi dio a conocer la mañana de este viernes.

Se trata del peor resultado desde 2020, cuando la segunda mayor economía de América Latina se hundió 8.4% por la parálisis que provocó la pandemia de Covid-19.

La cifra quedó por debajo de lo previsto por el gobierno federal, que esperaba una tasa de 1% en los Criterios Generales de Política Económica 2026 que presentó en septiembre, aunque superó el avance de 0.4% que el consenso del sector privado pronosticó la semana pasada, según la encuesta que Citi aplicó a 35 bancos, casas de bolsas y grupos de análisis.

El instituto, que preside Graciela Márquez Colín, detalló que las actividades relacionadas con los servicios crecieron 1.4%, las cuales contribuyen con dos terceras partes del PIB y están asociadas al consumo de los mexicanos.

Mientras tanto, la industria, que aporta el otro tercio de la economía y está más ligada al comercio exterior, se redujo 1.1%. Finalmente, las actividades agropecuarias aumentaron 3.7%, aunque este sector representa menos de 4% del PIB total.

Tan sólo durante el cuarto trimestre del año pasado (de octubre a diciembre), la economía mexicana creció 0.8% frente al tercer periodo (de julio a septiembre), cuando se contrajo 0.3%.

El gobierno federal espera que la economía nacional se acelere 2.3% durante 2026, mientras el consenso del sector privado calcula una expansión de 1.3%.

La encuesta de Citi revela que Banorte es la institución más optimista, al proyectar un alza de 1.8% para este año, mientras que, en el otro extremo, como la pesimista, se encuentra el banco brasileño Bradesco BBI, que anticipa un avance de 0.4%.

