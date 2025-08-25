Hunucmá, Yucatán.- Hartos por los constantes apagones, habitantes de este municipio lapidaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ubicadas en la calle 26 entre 15 y 17 de la colonia Flores Magón.

De acuerdo con reportes, un grupo de entre 10 y 15 personas, en su mayoría presuntamente bajo los efectos del alcohol, arribó al sitio y posteriormente se retiró en vehículos particulares al percatarse de la presencia policial.

Testigos relataron que mientras convivían en sus domicilios se quedaron sin energía eléctrica, por lo que decidieron organizarse con otros habitantes y acudir a las oficinas de la CFE.

Vecinos de Hunucmá, Yucatán, tiran piedras contra oficinas de la CFE (25/08/2025). Foto: Especial

Sin embargo, al no recibir respuesta del vigilante de la caseta, dos hombres se molestaron y lanzaron piedras rompiendo los cristales del inmueble antes de darse a la fuga.

"Se entiende la molestia, de la gente de Hunucmá, incluso ayudamos en lo que podemos, pero llegar a esto con las personas que no tienen nada que ver. Es lamentable”, señaló el vigilante del edificio.

La Policía de Hunucmá llegó al lugar pero no detuvieron a nadie, sin embargo, tomaron conocimiento de los hechos en espera de que la CFE interponga una denuncia por el ataque a sus instalaciones.

