Hunucmá, Yucatán.- Hartos por los constantes , habitantes de este municipio lapidaron las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (), ubicadas en la calle 26 entre 15 y 17 de la colonia Flores Magón.

De acuerdo con reportes, un grupo de entre 10 y 15 personas, en su mayoría presuntamente bajo los efectos del alcohol, arribó al sitio y posteriormente se retiró en vehículos particulares al percatarse de la presencia policial.

Testigos relataron que mientras convivían en sus domicilios se quedaron , por lo que decidieron organizarse con otros habitantes y acudir a las oficinas de la CFE.

Vecinos de Hunucmá, Yucatán, tiran piedras contra oficinas de la CFE (25/08/2025). Foto: Especial
Sin embargo, al no recibir respuesta del vigilante de la caseta, dos hombres se molestaron y lanzaron piedras rompiendo los cristales del inmueble antes de darse a la fuga.

"Se entiende la molestia, de la gente de Hunucmá, incluso ayudamos en lo que podemos, pero llegar a esto con las personas que no tienen nada que ver. Es lamentable”, señaló el vigilante del edificio.

La Policía de Hunucmá llegó al lugar pero no detuvieron a nadie, sin embargo, tomaron conocimiento de los hechos en espera de que la CFE interponga una denuncia por el ataque a sus instalaciones.

aov

