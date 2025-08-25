Más Información

Internet de CFE por 99 pesos al mes; así puede saber si es compatible con tu celular

¿Qué siente un perro cuando lo abandonan?; UNAM lo explica

Salinas Pliego revela demanda contra AMLO por incumplimiento de contrato en cobro de impuestos; "no les convenía que quedara exonerado"

Muere Verónica Echegui a los 42 años; ¿cuál fue su última publicación en Instagram?

Pensión Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca registro hoy, 25 de agosto?; entérate aquí

La Comisión Federal de Electricidad () cuenta con un servicio de telefonía móvil donde te ofrece paquetes de Internet a un precio accesible.

El de $99 pesos al mes te ofrecen acceso a 10GB de datos, llamadas y mensajes de texto (SMS) ilimitadas, accesibilidad Hotspot, redes sociales ilimitadas todo esto con 30 días de vigencia.

La red tiene cobertura de conectividad a nivel nacional, mejorando la calidad de la comunicación en todos los rincones del país con una tarjeta SIM con tecnología 4.5G.

Foto: Especial
¿Cómo saber si es compatible tu celular?

Para saber la compatibilidad de tu móvil debes primero ingresar al portal web de la CFE .

  • Una vez que haya accedido al sitio web, haga clic en "¿Mi equipo es compatible?".
  • Te enviará a una sección donde te pedirá el número IMEI.
  • Si no conoce su IMEI, primero debe marcar en su dispositivo móvil donde usará la red al *#06#.
  • Si tienes un dispositivo con doble SIM, la marcación deberá realizarse desde la SIM 1.
  • Recuerda que el IMEI tiene 14 caracteres por lo que debes ingresarlos correctamente.
  • Al ingresar te mostrará la información de tu dispositivo y si es compatible o no con la red.

¿Cuáles son los paquetes que te ofrece la CFE al mes?

Cuenta con paquetes tanto por día, mensuales y anuales con precios y beneficios variados. Pero aquí te dejamos los paquetes mensuales.

Comprueba si tu teléfono es compatible con la red de CFE para acceder a uno de sus paquetes de internet móvil. Foto: Captura de pantalla en página de CFE
