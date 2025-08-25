Pensión Bienestar 2025: ¿a qué letras les toca registro hoy, 25 de agosto?; entérate aquí

Más Información

La última semana de ya comenzó, lo que significa que son las últimas oportunidades para registrarte en alguno de los Programas del Bienestar, uno de los trámites más sencillos para recibir un dinerito extra.

El Gobierno de México dispone de varios programas sociales a lo largo del año, cada uno busca apoyar de manera económica a algún grupo en específico.

¿A qué letras les toca registro hoy?

Hoy lunes 25 de agosto es el último lunes para realizar el registro si deseas ser parte de algún programa de Pensión del Bienestar, los apellidos que podrán inscribirse hoy son los que inicien con la letra: “A”,”B”, “C”.

¿A qué programas me puedo inscribir?

Son diferentes los programas que están abiertos, cada uno dirigido a un grupo con características distintas, podrás realizar tu registro para: Pensión Adultos Mayores, Programa Madres Trabajadoras o Pensión Mujeres Bienestar.

¿Qué documentos necesito para realizar la solicitud?

Pese a que son diferentes programas los que tienen el registro abierto los documentos que piden suelen ser casi los mismos:

  • Identificación Oficial Vigente
  • Acta de Nacimiento Legible
  • CURP impreso recientemente
  • Algún comprobante de domicilio no mayor a 6 meses
  • Teléfono de contacto

Además, llenarás un formato en el Módulo del Bienestar al momento de realizar tu solicitud, es importante saber que para el Programa Madres Trabajadoras también se te pedirá el CURP y Acta de Nacimiento de tu hijo o hija y una carta de compromiso.

