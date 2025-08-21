Más Información
Las lluvias recientes siguen cobrando factura a la Cámara de Diputados, pues desde la mañana de este jueves se reportó la caída del internet, derivado de apagones por la precipitación pluvial ocurrida en la madrugada de este jueves 21 de agosto.
Lo anterior se suma a los socavones que se abrieron la semana pasada, ocurridos también por las intensas lluvias.
Este jueves, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, recorrió las instalaciones del recinto Legislativo de San Lázaro para darle seguimiento a la reparación de los socavones.
"Se están haciendo los estudios técnicos y presupuestales pero ya estamos tomando medidas correctivas de inmediato desde hace 4 o 5 días, porque si no se va a seguir deteriorando", declaró.
Ricardo Monreal explicó que los informes de protección civil confirmaron que las megagrietas ocurrieron debido a la cantidad de lluvia, la cual provocó que se tronaran algunos drenajes que ya estaban perforados por el paso del tiempo.
"También se ordenó un análisis estructural de todos los pilotos que tienen a los edificios pero eso tarda más tiempo. Vamos a repararlo y lo que cueste, tendremos que sacrificar parte de los recursos para atender esas necesidades", detalló.
En paralelo, el Secretario General de la cámara baja, Mauricio Farah, explicó que la caída de internet ocurrida esta mañana, también se debe a una intermitencia provocada por lluvias.
"Hemos tenido intermitencias y estamos reconfigurando todo el sistema. Las intensas lluvias han generado distintas variaciones, ayer se fue la luz al menos tres veces y por eso estamos reconfigurando los sistemas", concluyó.
