Mérida, Yucatán.- La madrugada de este martes en el Anillo Periférico de Mérida, cerca del entronque de Umán, una camioneta se estrelló contra un tractocamión que transportaba una enorme viga de concreto de unas 50 toneladas.

Por el fuerte impacto, la pesada carga se desplazó y arrancó de tajo un señalamiento vial, quedando atravesada en los tres carriles y aplastando la camioneta.

Dentro de la camioneta, el conductor quedó atrapado entre fierros retorcidos, con lesiones graves que en ese momento lo mantenían al borde de la muerte.

Lee también Consejo Mundial de Box y gobierno de Morelos firman convenio; preparan una clase de boxeo internacional en 2026

Policías, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para realizar una intensa labor de rescate, logrando sacarlo con vida y trasladarlo de urgencia al hospital

Trascendió que el operador perdió la vida horas más tarde en la clínica T-1 del IMSS.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov/cr