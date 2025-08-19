Más Información

Mérida, Yucatán.- La madrugada de este martes en el Anillo Periférico de Mérida, cerca del entronque de Umán, una que transportaba una enorme viga de concreto de unas 50 toneladas.

Por el fuerte impacto, la pesada carga se desplazó y arrancó de tajo un señalamiento vial, quedando atravesada en los tres carriles y aplastando la camioneta.

Dentro de la camioneta, el conductor quedó atrapado entre fierros retorcidos, con que en ese momento lo mantenían al borde de la muerte.

Policías, bomberos y paramédicos de la Secretaría de Seguridad Pública llegaron para realizar una intensa, logrando sacarlo con vida y trasladarlo de urgencia al hospital

Trascendió que el operador perdió la vida horas más tarde en la clínica T-1 del IMSS.

