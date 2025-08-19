Más Información

Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon

Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas

"Nos chocó otro tren"; los testimonios del percance del Tren Maya

Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”

De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración

Joven muere tras disparo de policía en punto de revisión en CDMX; el agente fue detenido y video se hace viral

Después del de parte de piratas a su plataforma petrolera Akal-R, (Pemex) reconoció el robo de 50 equipos de respiración autónoma, aparatos destinados a bomberos, rescatistas y trabajadores que desarrollen sus actividades en lugares con poco oxígeno.

A través de un comunicado, detalló que el hecho pasó la noche del lunes alrededor de las 22:00 horas, donde no hubo heridos, mas sí tres empleados con crisis nerviosa.

A pesar de que la Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, "no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma".

Finalmente, denunció el hurto ante la Fiscalía General de la República (FGR), y con la Secretaría de Marina reforzó la seguridad y vigilancia.

