Más Información
Pemex reconoce robo de 50 equipos de respiración en plataforma de Campeche; piratas la asaltaron y escaparon
Pese a negativa de Sheinbaum, DEA afirma que Proyecto Portero es binacional; insiste en que se realiza junto con autoridades mexicanas
Reviven frase de “El Clan”, ligado a corrupción en el Tren Maya: “Ya cuando se descarrile va a ser otro pedo”
De tenis rojos y pants. Así entregó EU a Julio César Chávez Jr. a México; embajador Jonhson comparte foto y destaca colaboración
Después del asalto de parte de piratas a su plataforma petrolera Akal-R, Petróleos Mexicanos (Pemex) reconoció el robo de 50 equipos de respiración autónoma, aparatos destinados a bomberos, rescatistas y trabajadores que desarrollen sus actividades en lugares con poco oxígeno.
A través de un comunicado, detalló que el hecho pasó la noche del lunes alrededor de las 22:00 horas, donde no hubo heridos, mas sí tres empleados con crisis nerviosa.
Lee también Hombres armados y encapuchados asaltan plataforma de Pemex en Campeche; no se reportan trabajadores lesionados
A pesar de que la Secretaría de Marina (Semar) activó el Protocolo General de Atención a Eventos en las Instalaciones Marinas y Costeras de Pemex, "no fue posible localizar a las personas que sustrajeron alrededor de 50 equipos de respiración autónoma".
Finalmente, denunció el hurto ante la Fiscalía General de la República (FGR), y con la Secretaría de Marina reforzó la seguridad y vigilancia.
dft