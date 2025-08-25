Más Información
Caen dos "piratas" por robo a plataforma de Pemex en Campeche; recuperan 30 equipos sustraídos y aseguran embarcación
VIDEO: Julio César Chávez Jr. entrena en Hermosillo tras deportación de Estados Unidos; está bajo libertad condicional en México
Trump despide a Lisa Cook como gobernadora de la Fed; continúa la lucha por el control del banco central estadounidense
Un millón 500 mil kilos de coca y 15 mil millones de dólares; las estrambóticas cifras que dejó la audiencia de “El Mayo” Zambada
"El Mayo" Zambada, un capo entre las sombras por medio siglo; hoy "canta" contra políticos y militares mexicanos
Mérida, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en el fraccionamiento Ciudad Caucel a Víctor Rodríguez alias "El Pecas", de 40 años, y a su esposa Anel, La Güera, de 32 años.
El hombre, originario de Chetumal, es conocido distribuidor de drogas y es considerado prófugo de la justicia en Quintana Roo desde el año 2019.
Radicaban actualmente en Mérida.
Lee también Fiscal de Michoacán advierte que se acabaron los "moches"; funcionarios que incumplan indicaciones serán sancionados
Estaban acompañados por dos lugartenientes, Rubén Eloy “N”, de 38 años, y Julio César “N”, de 32, yucatecos con domicilio en Mérida.
Los sujetos se trasladaban en un vehículo Linconl MKZ con placas del estado de Quintana Roo, manejado por la mujer, cuando la policía les marcó el alto, a las 21:30 horas, en la avenida 59 por 98 y 100 luego que, en actitud sospechosa, dieran vuelta varias veces como ubicando un domicilio.
Tras la revisión del vehículo, los policías descubrieron una réplica de arma de fuego, un tubo y un bate metálicos.
Lee también Tamaulipas refuerza su liderazgo en energía; CFE invertirá 560 millones de pesos en infraestructura eléctrica
De acuerdo con la SSP los policías del sector hacían su rutina de vigilancia y se percataron de que el mencionado vehículo pasaba repetidamente por la misma zona.
Ante ello indicaron a la conductora que detuviera la marcha.
La mujer descendió junto con los tres hombres que la acompañaban, los cuales se tornaron agresivos con los oficiales.
Uno de los individuos tenía la pistola de balines con 50 municiones, otro el bate y otro más el tubo, objetos que asentaron en el piso por indicaciones de los policías.
Lee también Hombre pierde la vida tras ser agredido por su hijo en Yucatán; responsable ya fue detenido
Estas cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las averiguaciones de ley y, en su caso, las medidas legales que correspondan.
Amenazas contra El Pecas en Q. Roo
El 26 de Noviembre de 2020 apareció colgada una manta en la reja metálica del jardín de niños Carmen Ochoa de Merino de Chetumal, en avenida Venustiano Carranza con la calle José María Morelos, a un costado del parque de Las casitas.
El mensaje decía: “Para que veas que ya te tenemos ubicado Pekas y a ti al Menona dejen de jugarle al cartel moviendo kilos sin alinearse porque nosotros si nos vamos a llevar a tu señora, att: Los dueños de la plaza”.
En septiembre del 2019, “El Pecas” y su pareja sentimental fueron atacados a balazos en el cruzamiento de la Avenida José María Morelos con Ignacio Zaragoza en la colonia Centro, mientras viajaban en un automóvil blanco.
"El Chalamán", el hermano incómodo de los bastiones financieros del CJNG; lujos, narcolaboratorios y arrestos definen su historial
aov