Mérida, Yucatán.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) detuvieron en el fraccionamiento Ciudad Caucel a Víctor Rodríguez alias "El Pecas", de 40 años, y a su esposa Anel, La Güera, de 32 años.

El hombre, originario de Chetumal, es conocido distribuidor de drogas y es considerado prófugo de la justicia en Quintana Roo desde el año 2019.

Radicaban actualmente en Mérida.

Estaban acompañados por dos lugartenientes, Rubén Eloy “N”, de 38 años, y Julio César “N”, de 32, yucatecos con domicilio en Mérida.

Los sujetos se trasladaban en un vehículo Linconl MKZ con placas del estado de Quintana Roo, manejado por la mujer, cuando la policía les marcó el alto, a las 21:30 horas, en la avenida 59 por 98 y 100 luego que, en actitud sospechosa, dieran vuelta varias veces como ubicando un domicilio.

Tras la revisión del vehículo, los policías descubrieron una réplica de arma de fuego, un tubo y un bate metálicos.

Esposa de "El Pecas" también fue detenida (25/08/2025). Foto: Especial

De acuerdo con la SSP los policías del sector hacían su rutina de vigilancia y se percataron de que el mencionado vehículo pasaba repetidamente por la misma zona.

Ante ello indicaron a la conductora que detuviera la marcha.

La mujer descendió junto con los tres hombres que la acompañaban, los cuales se tornaron agresivos con los oficiales.

Uno de los individuos tenía la pistola de balines con 50 municiones, otro el bate y otro más el tubo, objetos que asentaron en el piso por indicaciones de los policías.

Estas cuatro personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado (FGE) para las averiguaciones de ley y, en su caso, las medidas legales que correspondan.

Amenazas contra El Pecas en Q. Roo

El 26 de Noviembre de 2020 apareció colgada una manta en la reja metálica del jardín de niños Carmen Ochoa de Merino de Chetumal, en avenida Venustiano Carranza con la calle José María Morelos, a un costado del parque de Las casitas.

El mensaje decía: “Para que veas que ya te tenemos ubicado Pekas y a ti al Menona dejen de jugarle al cartel moviendo kilos sin alinearse porque nosotros si nos vamos a llevar a tu señora, att: Los dueños de la plaza”.

En septiembre del 2019, “El Pecas” y su pareja sentimental fueron atacados a balazos en el cruzamiento de la Avenida José María Morelos con Ignacio Zaragoza en la colonia Centro, mientras viajaban en un automóvil blanco.

