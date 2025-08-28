La Fiscalía General de la República (FGR) determinó no ejercer acción penal contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, por el caso del bombardeo del Ejército colombiano a un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), en Ecuador, en marzo de 2008, y en el que murieron cuatro estudiantes mexicanos.

David Gutiérrez Ramírez, agente del Ministerio Público Auxiliar de la FGR, reportó a un juez de amparo que resolvió no judicializar la averiguación previa AP/UEDE/041/2009, dictamen que remitió al fiscal especial para Asuntos Internacionales para su autorización definitiva, lo que aconteció el 21 de octubre de 2024.

Dicha resolución fue impugnada vía amparo por Jorge Luis Morett Sánchez, padre de Lucía Morett, la estudiante de la UNAM que resultó herida durante la intervención militar que provocó el rompimiento de relaciones diplomáticas entre Colombia y Ecuador, en esa época.

Lee también Alito Moreno lo jala y Noroña intenta zafarse; ve aquí en cámara lenta quién inició la trifulca del Senado

Sin embargo, el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México resolvió sobreseer el juicio de amparo promovido por Morett Sánchez contra el cierre de la investigación de este caso, en el que los familiares de los estudiantes mexicanos fallecidos acusan al expresidente colombiano, Álvaro Uribe Vélez y la cadena de mando militar que ordenó la llamada “Operación Félix”, contra las FARC en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos.

En el bombardeo del Ejército murieron 25 personas, entre ellos guerrilleros de las FARC y los estudiantes mexicanos Verónica Natalia Velázquez Ramírez, Soren Ulises Avilés Ángeles, Fernando Franco Delgado y Juan González del Castillo, y resultó herida Lucía Morett.

Derivado de lo anterior, la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, presentaron ante la extinta PGR una denuncia penal contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, por el asesinato de sus hijos y las lesiones causadas a Lucía Morett, quien rechazó ser guerrillera de las Fuerzas Armadas de Colombia (FARC).

En consecuencia, la Unidad Especializada para la Atención de Delitos cometidos en el Extranjero abrió la averiguación UEDE/041/2009, que no prosperó.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/apr